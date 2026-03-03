Erik Gustafsson placerades på waivers av Detroit Red Wings.

Nu står det klart att ingen plockar upp svensken – utan han skickas i stället ner till farmarligan.

Erik Gustafsson blir återigen nedskickad till AHL efter att ha passerat genom waivers. Foto: Bildbyrån

Erik Gustafsson har haft en udda säsong borta i Nordamerika. Han tappade sin ordinarie plats i Detroit Red Wings och blev i stället nedskickad till AHL för första gången på åtta år. Där spelade Gustafsson starkt och imponerade med 20 poäng på 22 matcher. Gustafsson har blivit uppkallad och fått spela två NHL-matcher för Detroit, men har annars bara fått sitta på läktaren. Samtidigt har 33-åringens namn dykt upp i trejd-rykten under säsongen.

I går placerades sedan Erik Gustafsson på waivers av Detroit i syfte att bli nedskickad till AHL. Det innebar dock att alla 31 andra NHL-lag skulle få möjligheten att plocka upp Gustafsson och ta över hans kontrakt. Nu har 24 timmar passerat och det är klart vad som händer med backen.

Erik Gustafsson skickas till AHL igen

Inget lag plockar upp Gustafsson och därför kommer han återigen att bli nedskickad till AHL för spel i Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins. Även landsmannen Gustav Olofsson, som skrev ett nytt NHL-avtal med Seattle Kraken i går, passerar waivers och blir nedskickad till farmarligan.

Everyone from yesterday cleared https://t.co/Ji1L3cLn9i — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 3, 2026

För Erik Gustafsson väntar alltså spel i farmarligan igen. Det finns däremot fortsatt en chans att Gustafsson skulle kunna trejdas innan deadline på fredag. Även om inget lag var villiga att ta över hans kontrakt jagar Detroit efter att förstärka sin backsida och Gustafsson skulle i sådana fall kunna vara en spelare som skickas i utbyte. Erik Gustafsson, som spelade VM med Tre Kronor i Stockholm förra året, ryktas samtidigt vara aktuell för en flytt hem till Sverige nästa säsong. Han kopplas nämligen ihop med en möjlig återkomst till Djurgården.

Erik Gustafsson har spelat 510 NHL-matcher under sin karriär och gjort 240 poäng. Han draftades av Edmonton Oilers 2012 men spelade aldrig för klubben utan har sedan varit i Chicago Blackhawks, Calgary Flames, Philadelphia Flyers, Montréal Canadiens, Washington Capitals, Toronto Maple Leafs, New York Rangers och Detroit Red Wings.

Source: Erik Gustafsson @ Elite Prospects