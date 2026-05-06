Grönborg räddas – undviker finalfiasko

Hoppet om ett nytt guld lever för Tappara och Rikard Grönborg. Det efter att tidigare SHL-målvakten, Christian Heljanko, spikat igen i tredje finalmötet.

– Vi hade ett bra försvarsspel ända till slutet, säger hemmalagets Oiva Keskinen, enligt Iltalehti.

Christian Heljanko räddar Tappara och Rikard Grönborg i finalserien i Finland.

Från ett 0–2-underläge i semifinalen mot Ilves gick Rikard Grönborg och Tappara rent för att säkra en finalplats i finska Liiga. Nu kan en ny vändning vara på gång för att ta guldet.

När Tre Kronors näste förbundskapten klev ut i båset för onsdagens möte med KooKoo hade han 2–4- och 2–3-resultat färskt i minnet. Men match tre blev ett annat typ av möte där intensiteten sänktes och en viss Christian Heljanko spikade igen. Den tidigare LHC-målvakten räddade 26 av 26 skott och fick se Keskinen, samt Jokipakka näta på andra sidan.

– Det har alltid funnits i vårt huvud att vi ska satsa på de starkaste och kunna vinna både hemma och borta, säger Oiva Keskinen, enligt Iltalehti.

Grönborg undviker ”det omöjliga”

Serien är nu reducerad till 1–2 i matcher, och en fiaskofinal undviken. I den finska ligans slutspelshistoria har nämligen endast ett lag vänt 0–3 till 4–3. Det var Espoo 2012, mot KalPa, i en kvartsfinal.

– Men vi måste förtjäna mer. Det känns som att motståndarna får gynnsamma studsar. De har förtjänat dem med sitt flytande spel, men vi måste bryta det på något sätt, sade Rikard Grönborg efter final två, enligt Ilta-Sanomat.

I finallagen 2026 hittar vi Jonathan Andersson och Emil Sylvegård i Tappara, samt Joseph Berger och Marcus Davidsson i uppstickaren KooKoo.

Tappara tog guld 2022, 2023 och 2024, men föll redan i kvartsfinal förra året. Den nu 57-årige Rikard Grönborg har varit huvudtränare under de senaste tre åren, men kommer nu att lämna för det nygamla jobbet i Tre Kronor. Detta så fort Sam Hallam avslutat sin tid med hockey-VM 2026.

