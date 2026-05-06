Rekordökningen i NHL: Så mycket stiger NHL:s lönetak

NHL:s lönetak fortsätter att skjuta i höjden. Enligt uppgifter från insidern Elliotte Friedman kommer lönetaket för säsongen 2026/27 att landa på rekordhöga 104 miljoner dollar – den största ökningen sedan systemet infördes efter lockouten 2005.

NHL-bossen Gary Bettman kan glädja sig åt fortsatt starka finanser i ligan. Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

Gör er redo för några riktigt ögonbrynshöjande kontrakt när sommarens NHL-free agency drar igång.

Enligt Elliotte Friedman har NHL nu informerat klubbarna om att lönetaket för säsongen 2026/27 kommer att nå en rekordnivå på 104 miljoner dollar.

Friedman publicerade uppgifterna på sociala medier och avslöjade samtidigt hela spannet för nästa säsongs lönestruktur:

– Golvet: 76,9 miljoner dollar

– Mittpunkten: 90,4 miljoner dollar

– Taket: 104 miljoner dollar

– Maxlön för en spelare: 20,8 miljoner dollar

Största ökningen sedan NHL:s lönetak infördes

Lönetaket på 104 miljoner innebär en ökning med 8,5 miljoner dollar jämfört med säsongen 2025/26, då taket låg på 95,5 miljoner. Det är den största enskilda höjningen sedan NHL införde lönetaket efter lockoutsäsongen 2004/05.

Det återstår att se vilken effekt det nya tresiffriga lönetaket får på sommarens fria marknad. Årets klass av unrestricted free agents anses inte vara den mest stjärnspäckade, där spelare som Alex Tuch och Darren Raddysh snarare fungerar som affischnamn än superstjärnor. Trots det väntas spelare i den kategorin kunna skriva på betydligt större kontrakt än vad liknande spelare gjort tidigare år.

Höjningen väntas också få stor betydelse för UFA-klassen 2027. Där finns potentiella framtida free agents som Nikita Kutjerov, Quinn Hughes och Sidney Crosby. Med ett fortsatt stigande lönetak kan flera stjärnor välja att spela ut sina nuvarande kontrakt för att sedan testa marknaden nästa sommar – eller använda utvecklingen som ett starkt förhandlingskort i diskussioner om förlängningar med sina nuvarande klubbar.

Ser man ännu längre fram kan spelare som Connor McDavid och Auston Matthews vara på väg mot kontrakt som sätter helt nya rekord i NHL.

Fakta: Lönetakets utveckling i NHL