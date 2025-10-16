Erik Gustafssons dagar i Detroit Red Wings organisation ser ut att vara räknade. Efter att den svenske veteranbacken skickats ned i AHL finns han tillgänglig för trejd, rapporterar David Pagnotta i DailyFaceoff Live.

Erik Gustafsson kan vara på väg bort från Detroit Red Wings. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Detroit Red Wings har satsat på en ung blålinje under uppstarten av säsongen. Att en spelare som Axel Sandin Pellikka gick rakt in i NHL medförde bland annat att den 13 år äldre landsmannen Erik Gustafsson hamnade utanför laget – och fick finna sig i att bli nedskickad till farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL.

Men det är inte säkert att 33-åringen blir kvar där speciellt länge.

I torsdagens DailyFaceoff Live säger insidern David Pagnotta att både Gustafsson och veteranen Travis Hamonic, som sajnades alldeles inför säsongen, kan komma att trejdas.

Erik Gustafsson kan trejdas av Detroit Red Wings

– Red Wings har börjat låta det spridas att Hamonic och Gustafsson är tillgängliga för lag som vill ta in en rutinerad pjäs på backsidan, säger Pagnotta i sändningen.

– Gustafsson är betydligt mer offensiv, medan Hamonic är mer defensivt ansvarstagande. Jag tror att Gustafsson är mer eftertraktad i det här skedet av sin karriär, men vi får se hur det utvecklar sig.

Erik Gustafsson, som tog VM-brons med Tre Kronor i våras, är inne på det andra och sista året på det avtal värt två miljoner dollar per säsong som han sajnade sommaren 2024. Under sin första säsong med Red Wings svarade han för två mål och 18 poäng på 60 matcher. Under NHL-karriären har den före detta djurgårds- och Frölundabacken gjort 240 poäng på 515 matcher med Chicago, Calgary, Philadelphia, Montréal, Washington, Toronto, New York Rangers och Detroit.

I sin första AHL-match sedan säsongen 2017/18 svarade han för en assist när Grand Rapids Griffins besegade Texas Stars med 3–2 på bortais.

