Här är Leksands spelarbudget i Hockeyallsvenskan

Leksands IF tar rejäl sats tillbaka mot SHL. Under onsdagens medlemsmöte presenterades, enligt Falu-Kuriren, en spelarbudget på 23,5 miljoner kronor.

Sportchef Jesper Ollas och Leksand har presenterat en spelarbudget. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter en lugn start på ”silly season” med flera juniorer presenterade ser Leksand ut att varva upp. Trots miljonerna man ska betala ut i sign off-bonusar, presenterades en rejäl spelarbudget under onsdagskvällens medlemsmöte.

De ekonomiska ramar sportchef Jesper Ollas, med fler, satt är 23,5 miljoner kronor, enligt Falu-Kuriren. En budget som väntas ligga i toppen av Hockeyallsvenskan.

Samtidigt finns dock en hake. Det hela vilar nämligen på den prognos man gjort för publik och sportslig framgång. Snittet man räknar på är 5 500 i Tegera Arena, vilket är 800 fler åskådare än man fick in under senaste säsongen i andraligan, 2018/19. Dessutom räknar man på 35 hemmamatcher, vilket alltså innebär att man i princip behöver nå final.

Har avsatt 12 miljoner till sign off-bonusar

När det gäller de där sign off-bonusarna som man fortsatt behöver betala ut till tidigare stjärnspelare har man även kommit med en bekräftelse. De 30 miljoner kronor som, enligt Falu-Kuriren saknats, har klubben avsatt 12 miljoner till. Resterande behöver man lösa så snabbt som möjligt.

Det hela har dock inte stoppat ett gäng starka besked efter nedflyttningen. Förlängningarna med Marcus Gidlöf och Oskar Lang är minst sagt detta, men också värvningen av Tyler Kelleher, som fram till senaste säsongen i MoDo, varit en garanti för uppflyttning till SHL.