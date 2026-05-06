Flytten till Mora IK blev lyckad för Marcus Karlström. Nu ger den allsvenska toppbacken svar kring framtiden.

– Jag är positiv till det och gillar att spela i Mora. Jag hoppas att det blir något bra, säger 31-åringen till Mora Tidning.

Marcus Karlström har som ambition att spela i Mora. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Mellan 2019 och och 2025 var Marcus Karlström en av kuggarna som höll uppe Almtuna i Hockeyallsvenskan. Men till 2025/26 var det dags att skriva ett nytt kapitel. Valet föll på Mora, där backen slog igenom på seniornivå redan 2014/15. Även där blev han en av lagets viktigaste spelare och snittade hela 24.35 minuter per match. Överlägset mest i laget.

Trots allt detta är det fortfarande frågor om framtiden som dyker upp. Detta då kontraktet med Mora gått ut.

– Jag resonerar väl exakt som förra sommaren: familjen är prioritet. Vi utgår från Gävle. Både jag och familjen trivs i Mora som stad, och det funkar med pendlingen. Det är absolut inte omöjligt att spela i en klubb som Mora och ändå ha basen i Gävle. Jag känner mig positiv till Mora, så får vi se hur det ska passa ihop, svarar han när Mora Tidning nu tar upp situationen.

Slitsamt för familjen: ”Fick otroligt bra hjälp”

Stockholmarens ambition är alltså att spela i Mora, men han erkänner också att det blev slitsamt för familjen under första året.

– Jag fick otroligt bra hjälp av min sambo, som gjorde mycket och var väldigt bra på att ta med sig det där. Hon tyckte nog på sikt att det blev jobbigare än vad jag tyckte. Jag kände inte att jag tog stryk av det mentalt, men det var jobbigt för andra, säger han till Mora Tidning.

För att det ska fungera menar Karlström att han själv skulle behöva pendla mer.

– Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga. Jag är inte insatt i detaljerna, men det känns bra. Även om det inte är klart så hade det varit kul att ha ett år till, minst, svarar han om hur nära en lösning han är med klubben.

