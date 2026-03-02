VM-backen dumpas av NHL-klubben – får spela i AHL

Erik Gustafsson, 33, spelade VM för Tre Kronor i våras.

Efter att ha fått ett nytt NHL-kontrakt av Detroit i somras sätts han nu upp som waiver.

Beskedet kommer efter en tung säsong där han bara gjort två matcher i ligan.

Erik Gustafsson, Detroit Red Wings. Foto: Bildbyrån

Erik Gustafsson har levererat 240 poäng på 517 matcher över tio säsonger i NHL. Den 33-årige backen har varit runt i en hel del olika NHL-klubbar, men har sedan 2024 spelat i Detroit Red Wings.

Efter att ha varit ordinarie i NHL förra säsongen har han nu fått se sig spela i AHL för det mesta. Detta trots en av farmarligans högsta årslöner, på drygt 20 000 000 kronor.

Dumpas – kan öppna för trejd

Nu står det klart att Detroit Red Wings dumpar backen – och sätter honom på waiver-listan. Med det får han 24 timmar på sig att hitta en ny klubb. Om inte kan han fortsätta säsongen i AHL-laget Grand Rapids Griffins där han har spelat mestadelen av sina matcher.

Dessutom lär det öppna upp plats för Detroit Red Wings att genomföra en sista trejd. Samtidigt i västra delen av USA skrev Gustav Olofsson ett nytt kontrakt med Seattle Kraken, över två år. Men även han har satts upp på waiver-listan för att kunna spela för Coachella i AHL.

Under VM på hemmaplan i Avicii Arena i Stockholm förra året gjorde han succé. Med sju assistpoäng på 10 matcher var han en framstående back för Tre Kronor.

I januari rapporterade Expressen att Erik Gustafsson och Djurgården är i dialog för att komma överens om en återkomst till Sverige i höst.