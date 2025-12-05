New York Rangers saknar stjärnbacken Adam Fox på grund av skada. Då lanserar Elliotte Friedman svenske VM-backen Erik Gustafsson som en potentiell ersättare medan amerikanen är skadad.

– Det skulle vara ganska logiskt, säger Friedman i podcasten 32 Thoughts.

Kan det blir en återkomst till New York Rangers för Erik Gustafsson? Foto: Wendell Cruz-USA TODAY Sports

New York Rangers drabbades av ett enormt avbräck när Adam Fox nyligen hamnade på långtidsskadelista. Anledningen till det är att den tidigare Norris Trophy-vinnaren drabbats av en axelskada som väntas hålla honom borta i flera veckor.

Utan 27-åringen i laget saknar Rangers en back som kan styra deras powerplay från blålinjen. Därför rapporterar nu Elliotte Friedman från Sportsnet att lagledningen med general manager Chris Drury i spetsen letar efter en temporär ersättare.

I podcasten 32 Thoughts lyfter han fram Erik Gustafsson som ett tänkbart namn.

– De tittar på om de kan hitta någon att vara power play-quarterback (medan Fox är borta)… Jag tror verkligen att de letar efter någon där ute. Ett namn jag har hört nämnas är Erik Gustafsson, vilket skulle vara ganska logiskt, säger Friedman och hänvisar till att den svenske backen representerat Rangers tidigare.

Erik Gustafsson spelade för New York Rangers för två år sedan

Gustafsson spelade för klubben under säsongen 2023/24 och svarade då för 31 poäng (6+25) på 76 matcher i NHL.

33-åringen, som tog VM-brons med Tre Kronor på hemmais i våras, har varit fast i AHL med Detroit Red Wings farmarlag Grand Rapids Griffins den här säsongen. Han kallades nyligen upp av Red Wings, men skickades tillbaka till AHL efter en NHL-match.

Erik Gustafsson har noterats för nio assist på tolv matcher i AHL under säsongen. Inför den här säsongen hade den Nynäshamns-fostrade backen inte spelat i farmarligan sedan säsongen 2017/18, då han tillhörde Chicago Blackhawks.

Under NHL-karriären har Gustafsson gjort 516 matcher och svarat för 240 poäng (47+193). Utöver spel med Rangers, Blackhawks och Red Wings har han även gjort sejourer i Calgary, Philadelphia, Montréal, Washington, Toronto och New York Rangers.

Han är inne på sista året på ett tvåårskontrakt med Red Wings värt två miljoner dollar per säsong.

Source: Erik Gustafsson @ Elite Prospects