Foto: Jayne Kamin-Oncea/Imagn Images/Bildbyrån

Det kom som en överraskning inför säsongen när Detroit Red Wings valde att sätta upp Erik Gustafsson på waivers och sedermera skicka honom till AHL. Men efter närmare två månader med farmarlaget Grand Rapids Griffins får 33-åringen chansen att återvända till NHL.

På söndagen meddelade Red Wings att de kallar upp Gustafsson från AHL samtidigt som de sätter upp landsmannen och forwarden Elmer Söderblom på skadelistan.

UPDATE: The #RedWings have recalled Erik Gustafsson from the AHL’s Grand Rapids Griffins.



Additionally, Elmer Soderblom has been placed on Injured Reserve retroactive to November 9th. pic.twitter.com/QdDnqUOWs0 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) November 23, 2025

Söderblom har inte spelat sedan mötet med storbror Arvid den 9 november och står noterad för ett mål på elva matcher med Red Wings den här säsongen.

Erik Gustafsson, som tog VM-brons med Tre Kronor i våras, har noterats för åtta assist på tio matcher i AHL under hösten. Inför den här säsongen hade den Nynäshamns-fostrade backen inte spelat i farmarligan sedan säsongen 2017/18, då han tillhörde Chicago Blackhawks. Hans säsongsdebut i NHL skulle kunna ske redan i natt då Red Wings tar sig an New Jersey Devils på bortais.

Under NHL-karriären har Gustafsson gjort 515 matcher och svarat för 240 poäng (47+193). Utöver spel med Blackhawks och Red Wings har han även gjort sejourer i Calgary, Philadelphia, Montréal, Washington, Toronto och New York Rangers.

Han är inne på sista året på ett tvåårskontrakt med Red Wings värt två miljoner dollar per säsong.

