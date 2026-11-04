Efter andra trejden på kort tid – svensken på waivers

Emil Andrae har hamnat på waivers efter att ha tappat sin plats i Columbus. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

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Från Philadelphia Flyers till Toronto Maple Leafs och vidare till Columbus Blue Jackets.

Emil Andrae fick finna sig i att bli trejdad två gånger om inför den här säsongen. Men den sista flytten till Columbus, dit han kom i Matthew Knies/Kirill Martjenko-trejden , har inte blivit någon höjdare.

Efter blott fem matcher i nya klubben har 24-åringen placerats på waivers av Blue Jackets . Det innebär att övriga 31 NHL-klubbar har 24 timmar på sig att göra anspråk på Andrae. Om ingen gör det kan NHL-klubben skicka ned svensken till farmarlaget Cleveland Monsters i AHL.

Emil Andrae uppsatt på waivers

Efter trejden till Columbus har det bara blivit fem matcher för Blue Jackets. Efter 2-6-förlusten mot just Maple Leafs den 21 oktober har Emil Andrae inte spelat över huvud taget.

På sina fem matcher har det blivit två assist och ett snitt på 10.33 minuters istid per match.

Den tidigare JVM-kaptenen, med rötterna i Västervik, lämnade HV71 2023. Första hela året i Nordamerika blev det bara fyra NHL-matcher, men efter det etablerade sig Andrae i Philadelphia Flyers och spelade i fjol 61 matcher för klubben. Totalt har han spelat 112 matcher i ligan och noterats för 22 poäng (3+19). I AHL har det blivit 59 poäng (10+49) på 103 matcher.

Efter trejden från Philadelphia till Toronto skrev Andrae ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 1,55 miljoner dollar.