Svensken kallas upp till NHL – efter trejdryktet

Emil Andrae ryktas kunna vara på väg bort från Philadelphia Flyers.

Då kallas den 23-årige svensken upp från AHL av NHL-laget.

Emil Andrae.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Under sena söndagskvällen, svensk tid, meddelade Philadelphia Flyers via ett inlägg på X att man valt att kalla upp svenske Emil Andrae från farmarlaget Lehigh Valley Phantoms.



Andrae fick inleda säsongen i AHL efter att ha blivit bortgallrad från Flyers träningsläger, men efter två poäng (0+2) i premiären mot Belleville kallades 23-åringen under söndagen tillbaka till NHL-laget.



Beskedet kommer bara veckor efter att Flyers, enligt Daily Faceoff, ska ha öppnat för att trejda bort svensken.

Emil Andrae har cirkulerat i trejdrykten

Enligt Daily Faceoff ska Flyers inte aktivt försöka skeppa iväg svensken och ser fortfarande värdet i den tidigare JVM-kaptenen, men NHL-klubben ska som sagt vara öppna för att byta bort 23-åringen. Enligt sajten skulle Flyers vilja ha ett liknande backlöfte som Andrae samt ett tredje- eller fjärderundeval i draften i utbyte mot svensken.



Andrae draftades i andrarundan 2020 av Flyers och tog steget över till Nordamerika 2023 efter att dessförinnan gjort 92 matcher i SHL med HV71. Andrae NHL-debuterade i Flyers under säsongen 2023/24, innan han under fjolåret spenderade merparten av sin tid i NHL-laget och noterades för sju poäng (1+6) på 42 matcher. I AHL har backen, som var lagkapten i JVM 2022 och tog plats i turneringens All-Star Team, producerat 56 poäng på 97 matcher.



23-åringen går den här säsongen in på det tredje och sista året på kontraktet med Philadelphia Flyers, som har en lönetaksträff på strax över 900 000 dollar.