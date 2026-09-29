Vem vinner nattens stjärntrejd i NHL?

Kirill Martjenko och Matthew Knies trejdas mot varandra. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

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Även om NHL:s försäsong närmar sig sitt slut kommer konsekvenserna av säsongen 2025/26 att fortsätta göra sig påminda under de kommande veckorna. Connor Hellebuyck försöker fortfarande tvinga fram en flytt från Winnipeg och är fortsatt avstängd. Detroit Red Wings har ännu inte gjort sig av med den tidigare lagkaptenen Dylan Larkin och har inte heller skrivit nytt kontrakt med Simon Edvinsson.

Men på måndagskvällen föll en viktig pusselbit på plats när Columbus Blue Jackets skickade den missnöjde målskytten Kirill Martjenko till Toronto Maple Leafs i utbyte mot powerforwarden Matthew Knies.

Båda spelarna har under en längre tid förekommit i trejdrykten, och båda får nu en ny möjlighet i sina respektive klubbar.

För Martjenko innebär det ett steg från Columbus lågmälda hockeymarknad till en av NHL:s allra största. Dessutom får han chansen att spela med superstjärnan och lagkaptenen Auston Matthews. För Knies innebär flytten i stället möjligheten att betraktas som en av grundpelarna i ett lag som bygger för framtiden. Den statusen hade han, något överraskande, inte riktigt lyckats uppnå i Toronto trots sin unga ålder, produktion och relativt förmånliga kontrakt.

Bytesaffären är dessutom inte ett rent ett-mot-ett-byte. Flera spelare och kontraktsmässiga manövrar krävdes för att få affären i mål, något som kommer att vägas in i den slutliga betygsättningen av NHL:s stora bytesaffärer under sommaren 2026.

Columbus Blue Jackets

Får:

Matthew Knies, VF, 23 år – 7,75 miljoner dollar i lönetaksträff till och med 2031

Steven Lorentz, C – 1,35 miljoner dollar i lönetaksträff till och med 2028

Emil Andrae, B, 24 år – 1,55 miljoner dollar i lönetaksträff till och med 2028

Ett andrarundeval i draften 2027

Columbus plan inför sommaren var förhållandevis enkel. Den rutinerade general managern Don Waddell ville säkra spelare med långa kontrakt och ekonomisk förutsägbarhet för att undvika ytterligare turbulens kring stjärnbacken Zach Werenski och hans framtid i klubben. Kort efter att Werenskis framtida situation blivit en följetong kom också beskedet att Martjenko inte skulle skriva på en förlängning.

Waddell ville dessutom tillföra storlek och tuffhet till en trupp som tränaren Rick Bowness försöker göra betydligt mer svårspelad.

Flera av Columbus andra drag under sommaren – bland annat värvningen av den rutinerade tvåvägsspelaren Valerij Nitjusjkin och förlängningen med den hårt arbetande forwarden Cole Sillinger – passade in på den planen. Men ingen affär gjorde det lika tydligt som trejden för Knies.

Den tidigare spelaren från University of Minnesota har mycket av det Waddell och Bowness vill bygga in i Blue Jackets. Eller åtminstone mycket av det de anser behövs för att förändra klubbens identitet.

Knies, 23, är fortfarande tillräckligt ung för att passa in i tidslinjen tillsammans med Columbus unga kärna. Där finns bland andra centern Adam Fantilli, 21, målvakten Jet Greaves, 25, och den mångsidige backen Denton Mateychuk, 22.

Kan Adam Fantilli finna kemi med Matthew Knies? Foto: Aaron Doster-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Knies är dessutom stor och stark och hade 173 tacklingar förra säsongen. Han kommer därför att kunna bidra till den fysiska identitet Bowness försöker bygga, inte minst runt den hårt arbetande kedjan med Sillinger, Mathieu Olivier och Charlie Coyle.

Samtidigt har Knies tillräckligt fina offensiva kvaliteter för att ersätta åtminstone en del av den produktion Columbus tappar när Martjenko försvinner. Ryssen har varit Blue Jackets främste målskytt under de tre senaste säsongerna. Knies gjorde 23 mål på 82 matcher och har under sin NHL-karriär en skotteffektivitet på 16,3 procent. För att bli en riktig förstakedjespelare behöver han dock bli mer aktiv offensivt. Han sköt motsvarande 140 skott på mål per 82 matcher förra säsongen, jämfört med 210 för Martjenko.

Sedan har vi kontraktet.

Knies skrev sitt avtal innan den nya marknaden tog fart efter Leo Carlssons kontrakt och de följande stora avtalen för unga toppspelare. Det innebär att Columbus har honom under kontrakt till 2031 för en relativt blygsam lönetaksträff på 7,75 miljoner dollar per år.

Waddells vilja att ta på sig långa kontrakt i samband med affärerna för Nitjusjkin och Connor Garland – i stället för att behöva återvända till förhandlingsbordet – gör också Martjenko-affären mer logisk. Columbus har redan tvingats betala dyrt för att behålla spelare som Coyle och Ivan Provorov.

Med en marknad där priserna på unga toppspelare fortsätter att stiga hade det därför blivit svårt att behålla Martjenko till den nivå Toronto var berett att betala. Att samtidigt få in en spelare som Knies, med en långsiktig och relativt billig kontraktslösning, gör tidigare beslut betydligt lättare att försvara.

Columbus fick dessutom ordning på delar av sin lönestruktur.

Klubben blev av med merparten av målvakten Elvis Merzlikins problematiska kontrakt och kom samtidigt ur det mindre lyckade avtalet med den skridskostarka breddforwarden Miles Wood.

Utöver själva lönetekniken fick Blue Jackets också ett andrarundeval i draften 2027 och en intressant ung puckförande back i Emil Andrae. Svensken kan bli värdefull som ersättare på tredje backpar i början av säsongen, inte minst om skador skulle slå till.

Toronto betraktade Martjenko som den viktigaste spelaren i den här affären. Och även om han utan tvekan är den bästa spelaren som byter klubb är det svårt att inte se Waddell som en vinnare när han lyckades undvika en potentiellt smärtsam separation från Martjenko och samtidigt få in en attraktiv ersättare.

Betyg: A

Emil Andrae trejdas till Columbus innan han hunnit göra en enda match med Toronto. Foto: Bildbyrån

Toronto Maple Leafs

In:

Kirill Martjenko, HF, 23 år – 3,85 miljoner dollar i lönetaksträff till och med 2027, därefter 12,5 miljoner dollar till och med 2031

Elvis Merzlikins, MV, 32 år – 4,43 miljoner dollar i lönetaksträff till och med 2027 (efter att Columbus behåller 18 procent av värdet)

Miles Wood, VF, 31 år – 2,5 miljoner dollar i lönetaksträff till och med 2029

Toronto general manager John Chaykas vilja att gå flera omvägar för att genomföra affären – samtidigt som han släppte en ung och lovande spelare – gör att Martjenko måste vara betydligt bättre än Knies för att beslutet ska kunna försvaras på lång sikt.

Det är inte nödvändigtvis uppenbart vid första anblicken.

Men Toronto lämnar affären med den mer effektiva spelaren, och skillnaden mellan Martjenko och Knies som offensiva drivkrafter är större än den ynka poäng som skiljde dem åt i fjol. Knies gjorde 66 poäng, medan Martjenko landade på 67.

Knies imponerande 33 assist vid spel i fem mot fem och hans förmåga att göra mål framför kassen gjorde att han fortsatte producera trots att Maple Leafs hade svårt att skapa riktigt farliga målchanser under hans minuter. Toronto låg på 2,33 förväntade mål per 60 minuter (xGF/60) i fem mot fem med Knies på isen.

Martjenko har däremot utvecklats från att vara en relativt endimensionell målskytt till en betydligt mer komplett spelare som själv kan skapa målchanser. Den utvecklingen syns tydligt i siffrorna sedan 2024.

Under de två senaste säsongerna har Columbus producerat mer än tre förväntade mål per 60 minuter i fem mot fem när Martjenko varit på isen.

Knies påverkades dessutom av att hans spelstil inte alltid passade optimalt ihop med Auston Matthews. Matthews historiska måltempo har visserligen sjunkit sedan 2024, även om han fortfarande tillhör ligans främsta målskyttar.

Nästan alla Knies mål förra säsongen kom från nära håll. Det är imponerande avslutningsförmåga, men det innebär också att han ofta drog med sig försvarare in framför mål – inte nödvändigtvis den perfekta lösningen bredvid en av NHL-historiens främsta målskyttar från den ytan.

Martjenko erbjuder en annan dimension. Ryssen avlossade sitt tunga handledsskott från mellanavstånd hela 102 gånger förra säsongen. Det var delad tiondeplats i NHL enligt NHL EDGE.

Auston Matthews ser ut att få en ny lekkamrat i Kirill Martjenko. Foto: Bildbyrån

Hans hot från längre avstånd kommer att tvinga motståndarnas försvar att respektera honom på ett annat sätt. Det kan i sin tur öppna upp ytor för Matthews att få pucken i de farliga områdena mellan tekningscirklarna.

Det är just den potentiella kemin med Matthews som gör affären så intressant.

Martjenkos spetskvaliteter – bland annat hans snabbhet, som enligt NHL EDGE ligger i det absoluta toppskiktet – kan få möjlighet att översättas till en offensiv produktion på elitnivå snarare än bara bra nivå.

Det finns en parallell till Martin Necas, vars offensiva produktion tog fart när han fick spela bredvid Nathan MacKinnon i Colorado Avalanche.

Samtidigt är Knies tre år yngre än Martjenko. Hans raka spel och begränsade hot från längre avstånd kan också innebära att han redan närmar sig sitt nuvarande offensiva tak.

För Chayka är Martjenko därför ett rimligt risktagande – särskilt med ett kontrakt som ligger i linje med vad en spelare av hans kaliber kostar på dagens marknad.

Men det är fortfarande en risk.

Knies kontrakt är svårt att bara släppa taget om när spelare som Drake Batherson nu tjänar över tio miljoner dollar per säsong. Toronto har dessutom skickat med ytterligare tillgångar i affären och måste samtidigt hantera Merzlikins på LTIR och Wood i AHL.

Det gör att Columbus kommer ur en komplicerad affär med betydligt mer än bara en ersättare för sin tidigare målskytt.

Det här är i grunden en affär där båda lagen kan hitta det de behöver. Men för Toronto blir frågan enkel: Martjenko måste vara tillräckligt mycket bättre än Knies för att det ska vara värt priset.

Betyg: B+