Svenskens lyft − efter trejden

Elmer Söderblom trejdades till Pittsburgh Penguins vid deadline.

Där har 24-åringen nu prickat formen − med sex poäng på de senaste sex matcherna.

Elmer Söderblom har en fin form för Pittsburgh Penguins. Foto: Mark Alberti-Imagn Images

I början av årets säsong hade Elmer Söderblom det lite tufft i Detroit Red Wings. Han fick begränsat med istid och produktionen lyfte inte heller. Den storväxte forwarden notades för blott 2+1 på 39 matcher med Detroit. På trade deadline för en månad sedan trejdades han sedan till Pittsburgh Penguins.

Där har Söderblom sedan hittat formen igen.

24-åringen har börjat leverera i stadig takt för Penguins och visat att han kan bidra för sin nya klubb. När Pittsburgh i natt vann sin andra raka match mot Florida Panthers under helgen blev Elmer Söderblom målskytt för andra matchen i rad. Under påskaftonsnatten vann Pittsburgh med 9-4 över Florida och då stod Söderblom för 1+1, och under nattens match sköt han ytterligare ett mål mot de regerande mästarna.

Rickard Rakell är också glödhet för Pittsburgh Penguins

Elmer Söderblom har nu gjort tre mål och sex poäng på sina sex senaste matcher i Pittsburgh Penguins. Totalt har han gjort 4+4 för åtta poäng på 16 matcher sedan trejden, en rejäl förbättring jämfört med de tre poäng som han gjorde på 39 matcher innan trejden.

En annan svensk som är het i Pittsburgh är Rickard Rakell. Han blev tvåmålsskytt i nya segern mot Florida och Rakell har varit minst sagt glödhet den senaste tiden. Han har nämligen gjort hela elva mål på sina tio senaste matcher. Efter OS-uppehållet har han gjort hela 24 poäng på 22 matcher. I nattens vinst stod superstjärnan Sidney Crosby också för 1+2 och han skriver då in sig i historieböckerna igen. Crosby har nu snitt en poäng per match i 21 raka NHL-säsonger, vilket är bäst genom tiderna.

Pittsburgh Penguins − Florida Panthers 5−2 (3-1,1-0,1-1)

Pittsburgh: Rickard Rakell 2 (24), Elmer Söderblom (6), Sidney Crosby (29), Bryan Rust (28).

Florida: Cole Schwindt (4), Carter Verhaeghe (24).

