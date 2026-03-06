Tidigare Frölundastjärnan trejdas på ”deadline day”

Elmer Söderblom har hamnat snett i Detroit Red Wings.

Nu trejdas 24-åringen därför – och ny klubbadress blir Pittsburgh Penguins.

Elmer Söderblom byter klubb i NHL efter flera år i Detroit. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

För några år sedan utmärkte sig Elmer Söderblom i Frölunda och skapade rubriker genom att göra drömmål för Sverige på JVM. Säsongen 2021/22 gjorde han sedan stor succé i Frölunda med 21 mål och 33 poäng på 52 matcher vilket gjorde att han var en av Frölundas bästa spelare och kom topp tio i SHL:s skytteliga.

Sedan tog han klivet till Nordamerika för spel i Detroit Red Wings organisation, som draftade honom i sjätterundan 2019. Under sin första säsong i Detroit fick Söderblom göra 21 NHL-matcher men därefter har han haft det tuffare att ta en ordinarie plats i världens bästa hockeyliga. Han tillbringade hela säsongen 2023/24 i AHL och förra säsongen blev det 26 NHL-matcher med Detroit för Söderblom.

Under årets säsong har Elmer Söderblom spelat 39 matcher för Red Wings men fått minimalt med istid och bara noterats för 2+1. Nu står det klart att 24-åringen byter klubb i NHL. Under ”deadline day” trejdas han nämligen till Pittsburgh Penguins i utbyte mot ett tredjerundeval i årets draft. Han kommer alltså att bli lagkamrat med spelare som Sidney Crosby, Jevgenij Malkin och Rickard Rakell i Pittsburgh.

The Penguins have acquired forward Elmer Soderblom from the Detroit Red Wings in exchange for a 2026 third-round draft pick (originally belonging to San Jose).



Details: https://t.co/cPMi67CpvC pic.twitter.com/IAiqKPOwLi — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 6, 2026

Elmer Söderblom har noterats för 22 poäng på 86 NHL-matcher under sin karriär så här långt. Han har ett kontrakt som gäller till 2027 med en årslön på 1,125 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 10,3 miljoner kronor.

Source: Elmer Söderblom @ Elite Prospects