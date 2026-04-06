Ny milstolpe för Crosby – bäst genom tiderna

Sidney Crosby fortsätter att skriva NHL-historia. Med ännu en poängexplosion säkrade superstjärnan sin 21:a raka säsong med ett poängsnitt på minst en poäng per match – något ingen annan spelare tidigare lyckats med. Detta nä

r Pittsburgh Penguins besegrade Florida Panthers med 5–2.

Sidney Crosby har flest poäng-per-match-säsonger genom tiderna i NHL. Foto: Mark Alberti-Imagn Images

Ny natt – ny historisk notering för Sidney Crosby.

Natten mot måndag skrev 38-åringen in sig i NHL:s historieböcker ytterligare en gång. I lagets 5–2-seger mot Florida Panthers stod han för ett mål och två assist – och säkrade därmed en säsong med minst en poäng per match.

När Crosby nådde 70-poängsgränsen med sitt mål 16:50 in i den första perioden blev det matematiskt omöjligt för honom att hamna under ett poängsnitt per match. Pittsburgh har endast fyra matcher kvar av grundserien.

Det innebär att Crosby nu har uppnått minst en poäng per match under samtliga sina 21 NHL-säsonger – flest någonsin i ligans historia. Han har två fler säsonger med ett poängsnitt på minst en poäng per match än någon annan spelare i NHL:s historia. Wayne Gretzky är tvåa med 19.

– Det är en statistiknotering, säger Sidney Crosby till NHL.com.

– Jag tycker att det säger en del om de lag vi har haft och de spelare jag har haft möjligheten att spela med. Det är en stor del av det. Jag menar, det är svårt. Det är en siffra, men man försöker vara konsekvent och, som jag sa, jag har spelat i några riktigt bra lag och med några riktigt bra spelare.

Vad gäller säsonger med minst 70 poäng har Sidney Crosby 16 säsonger där han överträffar den noteringen, vilket är delat tredje flest genom tiderna tillsammans med Marcel Dionne och Ron Francis. Endast Gordie Howe (18) och Wayne Gretzky (17) har fler.

Crosby, som valdes som etta totalt i NHL-draften 2005, har därmed ytterligare stärkt sin position som en av sportens mest meriterade spelare genom tiderna.

Bara dagen innan, i en 9–4-seger mot Panthers, passerade han Steve Yzerman och klättrade upp till sjunde plats på NHL:s poängliga genom tiderna.

Sidney Crosby har flest NHL-säsonger med minst en poäng per match

Kanadensaren står nu noterad för 1 759 poäng på 1 418 grundseriematcher. Hans totalsumma hade sannolikt varit ännu högre om han inte haft ett par långa uppehåll under karriären – dels på grund av lockouten 2013, dels på grund av hjärnskakningsproblem som begränsade honom till totalt 63 matcher under säsongerna 2010/11 och 2011/12.

Under sin karriär har Crosby vunnit Hart Trophy, som ligans mest värdefulla spelare, två gånger samt Art Ross Trophy, som poängkung, lika många gånger.

Efter två raka segrar mot de regerande mästarna – som nu är matematiskt utslagna ur slutspelsracet – har Penguins stärkt sitt grepp om en slutspelsplats. I nattens match klev Rickard Rakell fram med två mål, hans 23:e och 24:e mål för säsongen medan Elmer Söderblom också bidrog med en fullträff, hans sjätte för säsongen.

Med ett facit på 40–22–16 ligger Pittsburgh sju poäng ovanför slutspelsstrecket och mycket talar för att laget snart säkrar sin första slutspelsplats sedan 2022.

I slutspelet har Crosby varit minst lika dominant. På 180 matcher har han noterats för 201 poäng och lett Penguins till Stanley Cup-titlar 2009, 2016 och 2017. Under de två sistnämnda mästerskapen belönades han dessutom med Conn Smythe Trophy.