Mästarnas jättefiasko: ”Visste direkt att det var illa”

Florida Panthers har gått från Stanley Cup-mästare till att missa slutspel.

De är det blott tredje mästarlaget under lönetakseran att inte ta sig till slutspel säsongen efter att ha lyft bucklan.

− Ingen är såklart nöjd över den här situationen, säger Sam Bennett.

Paul Maurice och hans Florida Panthers missar slutspel i NHL. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Florida Panthers har spelat tre raka Stanley Cup-finaler och vunnit två titlar i rad. Inför årets säsong pekades de också ut som en stark kandidat att kunna vinna en tredje raka Stanley Cup-titel, som det första laget på över 40 år.

Men säsongen har i stället varit ett enda stort fiasko. Florida Panthers har varit skadedrabbade och inte alls lyckats nå upp i samma höga nivå som tidigare. Nattens 9-4 (!) förlust mot Pittsburgh Penguins blev den sista spiken i kistan. Florida är nu helt matematiskt borta från slutspel. Florida är endast det tredje mästarlaget under lönetakseran att missa slutspel säsongen efter att ha vunnit Stanley Cup. Sedan formatet med 16 slutspelslag i NHL infördes 1981 har blott fyra mästare missat slutspel. Det är New Jersey Devils 1996, Carolina Hurricanes 2007, Los Angeles Kings 2015 och nu Florida Panthers 2026.

− Ingen är såklart nöjd över den här situationen. Nu handlar det bara om att hålla ihop och ta oss igenom det här som lag. Vi håller fortfarande ihop som grupp. Ibland är det inte roligt men vi får försöka göra det bästa av situationen, säger fjolårets Conn Smythe Trophy-vinnare Sam Bennett.

Så har skadan på Aleksander Barkov påverkat Florida

En av faktorerna bakom misslyckandet är laget har varit utan lagkaptenen Aleksander Barkov hela säsongen. Han skadades allvarligt redan på försäsongen och knäskadan har sedan gjort att Barkov missat hela säsongen 2025/26. Enligt tränaren Paul Maurice har Barkovs frånvaro påverkat laget stort under säsongen.

− Du visste direkt att det var riktigt illa. Han är tuff och är inte en spelare som ligger ner för ingenting. Känslan då var så nära en begravning som man kan komma. Allting kändes jättebra i 19 minuter och sedan händer det där. Det var en begravningsstämning i flera dagar efter det. Vi visste bara inte att det skulle bli en begravning för vår säsong redan då, säger Maurice.

Det kommer därmed att koras en ny Stanley Cup-mästare den här säsongen. Florida Panthers får i stället slicka sina sår och ladda om inför nästa säsong, då Aleksander Barkov kommer att vara tillbaka. Florida är övertygade om att komma tillbaka starkare för att kunna utmana igen nästa säsong.

− Jag tror att vi alla vet hur bra detta hockeylaget är. Vi vet om hur bra vi kommer att vara när alla är friska och vi får tillbaka spelare. Alla kommer att vara väldigt spända och se fram emot nästa säsong, säger Sam Bennett.

− Bill Zito (general managern) har en väldigt bra vision för det här laget. Vi har full tro i hans vision för den här gruppen och kärnan kommer att vara på plats här även nästa säsong. Det är vi alla väldigt glada över, säger Paul Maurice.

Erik Karlsson stod för fyra poäng (1+3) för Pittsburgh Penguins i segern. Även svenskarna Elmer Söderblom och Rickard Rakell blev målskyttar. Samtidigt nådde Jevgenij Malkin den mäktiga milstolpen 1 400 poäng i NHL medan Sidney Crosby passerade Steve Yzerman för att gå upp på sjundeplats i NHL:s poängliga genom tiderna.

Pittsburgh Penguins − Florida Panthers 9−4 (2-2,6-0,1-2)

Pittsburgh: Evgeni Malkin 3 (18), Noel Acciari (12), Erik Karlsson (14), Anthony Mantha (31), Elmer Söderblom (5), Rickard Rakell (22), Ryan Shea (6).

Florida: A.J. Greer (15), Seth Jones (7), Noah Gregor (4), Mackie Samoskevich (10).

