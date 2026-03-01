Det var inte förlusten mot rivalen som väckte mest uppmärksamhet – utan bänkningen av lagets största stjärna. Elias Pettersson fick kraftigt reducerad speltid när Vancouver föll tungt mot Seattle natten mot söndag.

– Han måste vara bättre och han vet om det, säger coachen Adam Foote enligt CanucksArmy.com.

Adam Foote var inte nöjd med Elias Pettersson efter senaste matchen. Foto: Bildbyrån och NHL (skärmdump).

Vancouver Canucks föll med 5–1 mot rivalen Seattle Kraken – men det var inte resultatet som blev den stora snackisen efter matchen.

Canucks-forwarden och lagets bäst betalde spelare, Elias Pettersson, fick se sin roll och sin speltid minska drastiskt under lördagskvällen. Han gjorde sju byten i den första perioden, fem i den andra – och endast tre i den tredje. Även om han träffades av ett skott från Nils Höglander i slutperioden var bänkningen inte skade­relaterad.

Huvudtränaren Adam Foote förklarade efter matchen att beslutet var prestationsbaserat.

– Han hade inte det där i dag. Han måste vara bättre, och det vet han om. Vi behöver mer av honom och han måste hitta det. Pratar ni med honom vet han själv att han måste vara bättre för oss, och jag är säker på att vi får se det nästa match, sade Foote.

Pettersson startade matchen i förstakedjan med Evander Kane och Jake DeBrusk på kanterna. Men efter att ha varit inne på isen vid matchens första baklängesmål splittrades kedjan. Pettersson fick därefter centrera en formation med Nils Höglander och Linus Karlsson – normalt ytterforwards i fjärdekedjan.

Elias Pettersson självkritisk: ”Jag måste vara bättre”

I den tredje perioden blev signalerna ännu tydligare. När Vancouver inledde perioden i powerplay fick Pettersson ingen istid – och han användes inte i någon av lagets två uppställningar med en man mer. Totalt spelade han 14.20, hans näst lägsta notering för säsongen.

Under matchens sista 9.47 minuter – trots att Canucks jagade reducering – blev det ingen mer speltid för lagets toppcenter. Inte heller när målvakten plockades av isen i spel sex mot fem fick Pettersson chansen.

Efter matchen sade han till The Athletics Thomas Drance:

– Tränaren coachar för att vinna. Vad han än bestämmer respekterar jag. Jag måste vara bättre … mitt nummer ropades inte upp.

Med matchen inräknad står Pettersson på 13 mål och 22 assist, totalt 35 poäng på 51 matcher, samt minus-18 i plus/minus-statistiken. Det motsvarar en 82-matchers­takt på 56 poäng – långt ifrån de 102 poäng han noterade för tre år sedan.

Nästa chans till revansch kommer på måndag den 2 mars, då Canucks ställs mot Dallas Stars.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects