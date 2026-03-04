Efter petningen – Petterssons lagkamrat trejdas

Utrensningen i Vancouver Canucks fortsätter. Härnäst att trejdas bort är petade veteranen Tyler Myers, enligt uppgift, till Dallas Stars.

Tyler Myers är på väg bort från Vancouver? Foto: Simon Fearn-Imagn Images

När NHL återupptogs efter OS fanns Tyler Myers plötsligt inte med i Vancouvers lag. Detta för att undvika en skada inför en potentiell trejd.

Nu, efter petningen, är 36-årige backen på väg att trejdas till Dallas Stars.

När Deadline närmar sig (fredag 6 mars) kommer dessa uppgifter från flera Insiders i NHL. Detta trots en no movement-klausul i Myers kontrakt som innebär att han själv måste häva den för att få igenom en flytt. När petningen först uppstod nämndes Detroit Red Wings som den mest troliga destinationen, men flera andra lag, däribland Dallas Stars, var även med i leken.

Överenskommelsen som TSN:s Pierre LeBrun rapporterar om innebär ett byte där val i andra rundan av NHL-draften 2027, samt val i fjärde rundan 2029, går åt andra hållet. Dessutom fortsätter Vancouver att betala 50 procent av Myers kontrakt till 2026/27, vilket innebär att lönen Dallas står för ligger på 1.5 miljoner dollar per år.

Även Elias Pettersson har nämnts i rykten inför denna deadline i och med Canucks nedmontering. Där är det dock mer oklart vad som kommer att ske.

I Dallas kommer Myers att återförenas med Jamie Benn. Den ett år äldre forwarden som spelat i samma WHL-lag under ett par av deras juniorår. I Vancouver har han spelat med svenske ”EP40” under totalt sju säsonger.

Source: Tyler Myers @ Elite Prospects