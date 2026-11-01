Dylan Larkin ska vara beredd att utöka in lista med lag han är villig att trejdas till. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Dylan Larkins framtid i Detroit Red Wings är fortsatt oviss. Efter att ha meddelat klubben att han inte längre tänker spela för laget i väntan på en trejd kan den 30-årige centern nu vara redo att ompröva sina alternativ.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman kan Larkin komma att ändra sin lista över klubbar som han är villig att bli trejdad till.

– Han har en lista med tio lag som han är villig att gå till. Jag tror att vi under de kommande 24 till 48 timmarna kan få se den listan förändras, sade Friedman i det senaste avsnittet av Saturday Headlines inatt.

20 oktober rapporterade Detroit Free Press reporter Helene St. James att Larkins lista innehåller Florida Panthers, Minnesota Wild, Vegas Golden Knights, Dallas Stars, Washington Capitals, Carolina Hurricanes, Utah Mammoth, Tampa Bay Lightning, New Jersey Devils och Colorado Avalanche.

När Larkin först begärde en trejd från Detroit uppgavs han endast vara öppen för en flytt till Florida, Minnesota eller Vegas.

"Omöjligt" för Larkin att trejdas till Florida, Vegas eller Colorado

Nu kan han alltså vara beredd att bredda sina alternativ. Samtidigt pekar Friedman på att vissa klubbar kan vara svåra att genomföra en affär med.

– Lag som Florida, Vegas och till och med Colorado är väldigt svåra att se en trejd med, om inte rent av omöjliga, säger han.

Larkin har gjort två mål och totalt sex poäng på tio matcher den här säsongen. Efter beskedet att han inte längre tänker spela för Detroit har klubben stängt av honom utan lön och tagit bort honom från spelartruppen.

Red Wings tillförordnade general manager Shawn Horcoff har sagt att målet är att få spelare som kan bidra omgående. Samtidigt är klubben öppen för att ta emot talanger och draftval, så länge ersättningen motsvarar Larkins värde.