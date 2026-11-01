Linköpings besked: Sparkar tränaren

Mattias Zackrisson får lämna Linköping. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Linköping HC har haft en tung inledningen på säsongen i SHL och parkerar under kvalstrecket med tolv inspelade poäng på 14 matcher.

Nu meddelar klubben att man går skilda vägar - med assisterande tränaren Mattias Zackrisson.

– Våra resultat har inte varit tillräckligt bra, och vi har inte gjort de framsteg vi behöver i vårt offensiva spel. Vi anser att en förändring är nödvändig för att ge laget den bästa möjligheten att förbättras. Ansvaret för våra prestationer är delat, men det här är det beslut vi anser är rätt för laget framöver. Jag vill tacka "Zacke" för hans hårda arbete och engagemang för Linköping HC. Det är svåra beslut som rör personer man arbetar nära, och jag önskar honom all lycka i framtiden, säger herrlagets sportchef Broc Little till klubbens hemsida.

Zackrisson får lämna Linköping

Mattias Zackrisson, som anslöt till Linköping inför säsongen, inledde sin tränarkarriär säsongen 2014/2015 som huvudtränare för Djurgårdens IF Hockeys U16-lag. Efter ett antal säsonger som tränare i Djurgårdens akademi kom det första senioruppdraget inför säsongen 2020/2021 då han klev in som assisterande tränare för Almtuna IS i Hockeyallsvenskan.

Zackrisson hade ett avtal med Linköping sträckte sig till maj 2027. Linköping meddelar också att man under måndagen kommer ge mer information kring förändringar i ledarstaben.