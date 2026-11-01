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Rögle-stjärnan stängs av efter huvudtacklingen

Publicerad 01 november 2026 11:57
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Rögles Daniel Zaar åkte på matchstraff i grådagens bortamatch mot Örebro. Nu har Zaar fått sitt straff av disciplinnämnden.

Daniel Zaar tvingas till en tidig dusch efter huvudtacklingen.
Daniel Zaar tvingas till en tidig dusch efter huvudtacklingen.
Foto: Aron Broman/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I början av den andra perioden mellan Örebro Hockey och Rögle BK åkte Daniel Zaar på ett matchstraff för en huvudtackling på Örebros Christopher Mastomäki. 

– Det är en ful tackling från den blinda sidan där Mastomäki är i en situation bakom Fredrik Olofsson. Tacklingen träffar huvudet och det är helt rätt med matchstraff där, sa Sanny Lindström i TV4. 

Efteråt anmäldes Zaar till disciplinnämnden för sin tackling. 

Daniel Zaar stängs av i fyra matcher 

Nu har domen kommit. Daniel Zaar stängs av i fyra matcher och får böta 21 500 kronor. 

”Enligt nämndens bedömning hade Daniel Zaar utrymme att avbryta tacklingen och undvika kontakten med motspelarens huvud”, står det i beslutet. 

Zaar själv menar att han träffade axeln. 

”Jag håller mig låg och har ingen uppåtgående kraft i min tackling. Jag känner att min första kontakt är mot axelkåpan och han snurrar runt på grund av att han är framåtlutad”, säger han i sitt uttalande. 

Zaar missar därmed matcherna mot Linköping HC, Frölunda HC, Malmö Redhawks och Timrå IK

Source: Daniel Zaar @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Rögle BKÖrebro Hockey