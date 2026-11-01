Rögle-stjärnan stängs av efter huvudtacklingen

I början av den andra perioden mellan Örebro Hockey och Rögle BK åkte Daniel Zaar på ett matchstraff för en huvudtackling på Örebros Christopher Mastomäki.
– Det är en ful tackling från den blinda sidan där Mastomäki är i en situation bakom Fredrik Olofsson. Tacklingen träffar huvudet och det är helt rätt med matchstraff där, sa Sanny Lindström i TV4.
Efteråt anmäldes Zaar till disciplinnämnden för sin tackling.
Daniel Zaar stängs av i fyra matcher
Nu har domen kommit. Daniel Zaar stängs av i fyra matcher och får böta 21 500 kronor.
”Enligt nämndens bedömning hade Daniel Zaar utrymme att avbryta tacklingen och undvika kontakten med motspelarens huvud”, står det i beslutet.
Zaar själv menar att han träffade axeln.
”Jag håller mig låg och har ingen uppåtgående kraft i min tackling. Jag känner att min första kontakt är mot axelkåpan och han snurrar runt på grund av att han är framåtlutad”, säger han i sitt uttalande.
Zaar missar därmed matcherna mot Linköping HC, Frölunda HC, Malmö Redhawks och Timrå IK.