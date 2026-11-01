Jansson: Det är ett skrämmande hyckleri

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Det är i TV-pucken vi får se de allra flesta av våra kommande stjärnskott för första gången. Turneringen är inte lika viktig för en ungdomsspelare som den en gång har varit, även om det fortfarande är ett narrativ som sprids. Det är en gammal sanning som inte har hunnit ikapp verkligheten kring HG-intagen.

Nu är det så att de allra flesta som spelar turneringen redan har gjort klart med ett NIU, vissa säkert redan för ett eller två år sedan. Det i sig är så klart ett stort problem och något som behöver tas tag i.

Men här vill jag fokusera på ett annat fenomen. Något som visar på en enorm inkonsekvens i svensk ishockey.

Hösten 2020 var första gången det Svenska ishockeyförbundet valde att inte dela ut individuella priser i TV-pucken. Anledningen var att de ville minska pressen på de spelare som fick priset, att det fanns historier om att de blev häcklade och att det fanns en avundsjuka mot vinnarna.

Fine.

Det är ett argument jag tror att många kan köpa. Men då kan inte samma förbund ett (ett!) år senare ge ut exceptionell status till en eller två spelare i kullen. Menar de då att under det här året har spelarna mognat så pass mycket att den invändningen blir irrelevant?

Det är faktiskt en helt otrolig dubbelmoral