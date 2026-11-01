Vinner brons i TV-pucken - efter rysare

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Foto: Skärmklipp/SVT

Efter Göteborgs rafflande seger i bronsmatchen på tjejsidan var det dags för killarna från Göteborg att även dom kliva ut i en bronsmatch. För motståndet stod Västmanland.

Göteborg inledde starkast och gick tidigt upp i en 2-0-ledning efter dubbla mål från Christoffer Svedberg. Västmanland åt sig dock in i matchen och kunde utjämna till 2-2 innan den första perioden var över. Det genom mål från Melker Axelsson och Alexander Loqvist Stjernhult.

Dubbelt brons till Göteborg

I den tredje perioden kopplade Göteborg återigen greppet när Victor Holm gjorde 3-2. Västmanland gav sig dock inte och kvitterade igen, denna gång genom Edvin Hellman.

3-3 stod sig sedan efter 40 minuter och förläning fick avgöra även den här bronsmatchen. Väl där kunde Göteborg dra det längsta strået efter att lagkaptenen Love Welander avgjort med 28 sekunder kvar av förläggningen. Därmed blev det en brons-dubbel för Göteborg efter tjejernas straffseger på förmiddagen.

Göteborg - Västmanland 3-3 (2-2, 1-1

Göteborg: Christoffer Svedberg (2), Victor Holm

Västmanland: Melker Axelsson, Alexander Loqvist Stjernhult, Edvin Hellman