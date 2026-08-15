"Övertygad om att vi kommer vara i SHL igen"

IK Oskarshamn vill tillbaka till SHL. Foto: Bildbyrån

IK Oskarshamn återtåg till SHL fick snabbt mycket grus i maskineriet. Efter degraderingen 2024 siktade man på snabb comeback, samtidigt som klubben var i en stor förändringsprocess. En snabb comeback var helt enkelt inte realistisk.

– Som sagt har ingen större lust att recensera det som hänt tidigare – men man behöver förstå att det var en känslig tidpunkt när det kommunicerades. Det kanske mer kändes som att det var en ambition, vilja och en naturlig känsla som infann sig i det läget. Det kanske inte var optimalt om man ser på förutsättningarna där och då, säger han till Barometern.

– Nu i efterhand var alla nyckelpositioner – sportchef, klubbdirektör och tränare – helt nya eller under förändring. I tillägg till detta en så gott som helt ny trupp. Det var ett utmanande läge. Om man hamnar i liknande situation så tror jag att det är bra att man tar ett steg tillbaka, analyserar läget och sedan tar ny fart, men det är lätt att säga när man har fått lite distans.

Samtidigt tror Högklint att det är viktigt med perspektiv.

– Vi är ju på ett bättre ställe nu än för tio år sedan, både ekonomiskt och publikmässigt. Men vi är på ett sämre ställe än vi var för fyra år sedan.

Klubbens nye ordförande vill nu bygga ett IK Oskarshamn som står väl rustad den dagen man återvänder. Han är nämligen övertygad om att klubben en dag gör det.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att vara i SHL igen. När vi kommer dit, då ska vi vara redo. Realistiskt, när vi verkligen kan ha chansen att etablera oss som ett SHL-lag på ett naturligt sätt, det är ju när vi är inne i den nya hallen. Men om vi känner att vi har häng på det och chansen finns, är det inte så att vi drar tillbaka positionerna. Vi vill bygga från och med nu mot att gå till SHL.