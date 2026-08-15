Josefson om fjolåret: "Svårt att diska"

Jacob Josefson är en ledare i Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

Jacob Josefson gjorde oväntad comeback i Djurgården förra säsongen. Hjärnskakningsproblematiken slapp hann, istället blev det en armbågsskada som störde under säsongen.

– Jag kunde inte hålla i stekpannan när jag skulle laga mat. Sova. Sätta på sig kläder. Det var massa smågrejer. Svårt köra bilen med vänsterarmen. Det är tur att det är automat. Nu känns det mycket bättre, säger han i en intervju till klubbens hemsida.

Skadan tvingade Josefson till operation i början av februari. I slutet av säsongen rehabade han och var tillbaka till slutskedet av grundserien och åttondelsfinalerna mot Malmö . Nu känner sig 35-åringen pigg och fräsch.

– Jag kör fortfarande lite övningar. Men det är inget just nu som hämmar mig på isen. Förra året kunde jag knappt hålla klubban i två händer. Nu kan jag ändå dribbla, passa och skjuta. Ett stort steg framåt. Och man kan göra det man vill i gymmet i stort sett. Det är bara att ta hand om det väl och förhoppningsvis håller det sig sedan.

Nu laddar Josefson för en, förhoppningsvis, skadefri säsong. I säsongens första träningsmatch bildade han kedja tillsammans med David Blomgren och Emilio Pettersen. En trio han själv ser potential i.

– Vi har spelat tillsammans på varje träning. Jag gillar att spela med båda dem. Det är två killar som visar grym inställning och ger allt. ”Blomman” har mycket mer skills än vad som är känt egentligen. ”Blomman” och Emilio har mycket verktyg i sin verktygslåda och jag tror att det är en bra kombination. Alla tre är skridskostarka och jobbar hårt. Kan man få in lite bra passningar och bra lir blir det en bra kedja.