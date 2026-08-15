Så gör NHL om försäsongen

Normalt sett har NHL:s försäsong innehållit en bra bit över 100 matcher totalt. Årets upplägg ser dock annorlunda ut. Det kommer endast att spelas totalt 65 matcher.

Varje lag kommer att spela fyra matcher, två hemma och två borta. Matcherna kommer att spelas mellan den 19 september och 26 september. Fyra av matcherna kommer även att spelas på neutral mark. Det är Montreal Canadiens mot Ottawa Senators som spelas i Quebec, Los Angeles Kings mot Vegas Golden Knights i Ontario, Philadelphia Flyers mot Washington Capitals i Hershey och de regerande mästarna Carolina Hurricanes mot Nashville Predators i Greensboro.

Alla försäsongsmatcher i NHL

Lördag 19 september

Dallas Stars - St Louis Blues

Montreal Canadiens (split-squad) - Toronto Maple Leafs (split-squad)

Toronto (split-squad) - Montreal (split-squad)

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers

Chicago Blackhawks - Minnesota Wild

Los Angeles - Vegas

Vancouver Canucks - Seattle Kraken

Söndag 20 september

New York Islanders - New Jersey Devils

San Jose Sharks - Anaheim Ducks

Nashville Predators - Tampa Bay Lightning

Washington Capitals - Boston Bruins

Carolina - Florida Panthers

Utah Mammoth - Colorado Avalanche

Seattle - Calgary Flames

Måndag 21 september

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets

New York Rangers - New Jersey

Philadelphia - Washington

Montreal - Ottawa

Colorado - Winnipeg

Minnesota Wild - Chicago

St. Louis - Dallas

Tisdag 22 september

Columbus - Buffalo

Detroit - Pittsburgh

Florida - Carolina

NY Islanders - NY Rangers

Philadelphia - Boston

Edmonton - Winnipeg

Tampa Bay - Nashville

Vancouver - Calgary

Utah - Los Angeles

Vegas - San Jose

Onsdag 23 september

Ottawa (split-squad) - Toronto (split-squad)

Toronto (split-squad) - Ottawa (split-squad)

Minnesota - Dallas

Los Angeles - Anaheim

Torsdag 24 september

Boston - Philadelphia

Buffalo - Detroit

Florida - Tampa Bay

Carolina - Nashville

New Jersey - NY Rangers

Pittsburgh - Columbus

Chicago - St. Louis

Edmonton - Vancouver

Calgary - Seattle

Anaheim - San Jose

Utah - Vegas

Fredag 25 september

Boston - Washington

NY Rangers - NY Islanders

Dallas - Minnesota

Winnipeg - Colorado

Lördag 26 september

Carolina - Nashville

Pittsburgh - Buffalo

Anaheim - Los Angeles

Colorado - Utah

Washington - Philadelphia

Tampa Bay - Florida

Seattle - Vancouver

St. Louis - Chicago

Columbus - Detroit

Montreal (split-squad) - Ottawa (split-squad)

Ottawa (split-squad) - Montreal (split-squad)

New Jersey - NY Islanders

Calgary - Edmonton

San Jose - Vegas