NHL

Så gör NHL om försäsongen

Publicerad 15 augusti 2026 09:41
Andreas Larsson
Andreas Larsson
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Årets grundserie i NHL utökas från 82 till 84 matcher. Nu meddelar NHL också att försäsongen får ett nytt upplägg.

Normalt sett har NHL:s försäsong innehållit en bra bit över 100 matcher totalt. Årets upplägg ser dock annorlunda ut. Det kommer endast att spelas totalt 65 matcher. 

Varje lag kommer att spela fyra matcher, två hemma och två borta. Matcherna kommer att spelas mellan den 19 september och 26 september. Fyra av matcherna kommer även att spelas på neutral mark. Det är Montreal Canadiens  mot Ottawa Senators som spelas i Quebec, Los Angeles Kings mot Vegas Golden Knights i Ontario, Philadelphia Flyers mot Washington Capitals i Hershey och de regerande mästarna Carolina Hurricanes mot Nashville Predators i Greensboro. 

Alla försäsongsmatcher i NHL

Lördag 19 september

Dallas Stars  - St Louis Blues 

Montreal Canadiens (split-squad) - Toronto Maple Leafs  (split-squad)

Toronto (split-squad) - Montreal (split-squad)

Winnipeg Jets  - Edmonton Oilers  

Chicago Blackhawks  - Minnesota Wild 

Los Angeles - Vegas

Vancouver Canucks  - Seattle Kraken 

Söndag 20 september 

New York Islanders  - New Jersey Devils  

San Jose Sharks  - Anaheim Ducks  

Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 

Washington Capitals - Boston Bruins 

Carolina - Florida Panthers 

Utah Mammoth  - Colorado Avalanche 

Seattle - Calgary Flames 

Måndag 21 september 

Buffalo Sabres  - Pittsburgh Penguins 

Detroit Red Wings  - Columbus Blue Jackets 

New York Rangers  - New Jersey

Philadelphia - Washington

Montreal - Ottawa

Colorado - Winnipeg

Minnesota Wild  - Chicago

St. Louis - Dallas

Tisdag 22 september

Columbus - Buffalo

Detroit - Pittsburgh

Florida - Carolina

NY Islanders - NY Rangers

Philadelphia - Boston

Edmonton - Winnipeg

Tampa Bay - Nashville

Vancouver - Calgary

Utah - Los Angeles

Vegas - San Jose

Onsdag 23 september

Ottawa (split-squad) - Toronto (split-squad)

Toronto (split-squad) - Ottawa (split-squad)

Minnesota - Dallas

Los Angeles - Anaheim

Torsdag 24 september 

Boston - Philadelphia

Buffalo - Detroit

Florida - Tampa Bay

Carolina - Nashville

New Jersey - NY Rangers

Pittsburgh - Columbus

Chicago - St. Louis

Edmonton - Vancouver

Calgary - Seattle

Anaheim - San Jose

Utah - Vegas

Fredag 25 september

Boston - Washington

NY Rangers - NY Islanders

Dallas - Minnesota

Winnipeg - Colorado

Lördag 26 september

Carolina - Nashville

Pittsburgh - Buffalo

Anaheim - Los Angeles

Colorado - Utah

Washington - Philadelphia

Tampa Bay - Florida

Seattle - Vancouver

St. Louis - Chicago

Columbus - Detroit

Montreal (split-squad) - Ottawa (split-squad)

Ottawa (split-squad) - Montreal (split-squad)

New Jersey - NY Islanders

Calgary - Edmonton

San Jose - Vegas

Den här artikeln handlar om:

Chicago BlackhawksWinnipeg JetsCarolina HurricanesMontreal CanadiensSan Jose SharksSeattle KrakenNashville PredatorsOttawa SenatorsVegas Golden KnightsAnaheim DucksToronto Maple LeafsNew Jersey DevilsEdmonton OilersPhiladelphia FlyersMinnesota WildColorado AvalancheUtah MammothVancouver CanucksBoston BruinsCalgary FlamesLos Angeles KingsNew York IslandersNew York Rangers