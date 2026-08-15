Så gör NHL om försäsongen

Normalt sett har NHL:s försäsong innehållit en bra bit över 100 matcher totalt. Årets upplägg ser dock annorlunda ut. Det kommer endast att spelas totalt 65 matcher.
Varje lag kommer att spela fyra matcher, två hemma och två borta. Matcherna kommer att spelas mellan den 19 september och 26 september. Fyra av matcherna kommer även att spelas på neutral mark. Det är Montreal Canadiens mot Ottawa Senators som spelas i Quebec, Los Angeles Kings mot Vegas Golden Knights i Ontario, Philadelphia Flyers mot Washington Capitals i Hershey och de regerande mästarna Carolina Hurricanes mot Nashville Predators i Greensboro.
Alla försäsongsmatcher i NHL
Lördag 19 september
Montreal Canadiens (split-squad) - Toronto Maple Leafs (split-squad)
Toronto (split-squad) - Montreal (split-squad)
Winnipeg Jets - Edmonton Oilers
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild
Los Angeles - Vegas
Vancouver Canucks - Seattle Kraken
Söndag 20 september
New York Islanders - New Jersey Devils
San Jose Sharks - Anaheim Ducks
Nashville Predators - Tampa Bay Lightning
Washington Capitals - Boston Bruins
Carolina - Florida Panthers
Utah Mammoth - Colorado Avalanche
Seattle - Calgary Flames
Måndag 21 september
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets
New York Rangers - New Jersey
Philadelphia - Washington
Montreal - Ottawa
Colorado - Winnipeg
Minnesota Wild - Chicago
St. Louis - Dallas
Tisdag 22 september
Columbus - Buffalo
Detroit - Pittsburgh
Florida - Carolina
NY Islanders - NY Rangers
Philadelphia - Boston
Edmonton - Winnipeg
Tampa Bay - Nashville
Vancouver - Calgary
Utah - Los Angeles
Vegas - San Jose
Onsdag 23 september
Ottawa (split-squad) - Toronto (split-squad)
Toronto (split-squad) - Ottawa (split-squad)
Minnesota - Dallas
Los Angeles - Anaheim
Torsdag 24 september
Boston - Philadelphia
Buffalo - Detroit
Florida - Tampa Bay
Carolina - Nashville
New Jersey - NY Rangers
Pittsburgh - Columbus
Chicago - St. Louis
Edmonton - Vancouver
Calgary - Seattle
Anaheim - San Jose
Utah - Vegas
Fredag 25 september
Boston - Washington
NY Rangers - NY Islanders
Dallas - Minnesota
Winnipeg - Colorado
Lördag 26 september
Carolina - Nashville
Pittsburgh - Buffalo
Anaheim - Los Angeles
Colorado - Utah
Washington - Philadelphia
Tampa Bay - Florida
Seattle - Vancouver
St. Louis - Chicago
Columbus - Detroit
Montreal (split-squad) - Ottawa (split-squad)
Ottawa (split-squad) - Montreal (split-squad)
New Jersey - NY Islanders
Calgary - Edmonton
San Jose - Vegas