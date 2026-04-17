Efter nattens sista grundseriematcher står det nu helt klart. Här är lagen som möts i första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Adrian Kempe och Los Angeles får möta Colorado i första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Edmonton Oilers vann sin sista grundseriematch och höll därmed ifrån Anaheim Ducks i den sista omgången. Det innebär att Oilers slutar tvåa i sin division och får hemmafördel i första omgången mot Ducks. De båda skiljdes åt med enbart en poäng och kommer nu att drabba samman direkt. Efter nattens matcher står det nu klart att det blir Edmonton som får börja på hemmaplan.

Samtidigt innebar Anaheims seger att Los Angeles Kings slutar fyra i divisionen och går vidare med ett så kallat wild card. Kings hade också chansen att få en bättre seedning med en seger i nattens match. De förlorade däremot med 3-1 mot Calgary Flames.

Det gör att de nu får möta Colorado Avalanche istället för Vegas Golden Knights.

Även Utah Mammoth förlorade sin match i natt, men har bättre målskillnad. Något som gör att de slipper Presidents Trophy-vinnarna i första rundan.

Sedan tidigare står det redan klart vilka som möts i öst. De första matcherna börjar den 18 april – här kan du läsa mer om spelschemat.

