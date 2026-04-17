Uppgifter: Allvin får sparken

Patrik Allvin ser ut att få sparken från Vancouver Canucks. Enligt Sportbladet har svensken blivit informerad av klubbens beslut.

Foto: Ryan Yorgen / NHLI / handout / Bildbyrån.

Det har varit en miserabel säsong för Vancouver som parkerar längst ner i tabellen. Patrik Allvin har samtidigt fått ta hand om en hel del kriser de senaste åren. Inte minst bråket mellan J.T. Miller och Elias Pettersson förra säsongen. Men även i år har det varit stökigt där han var tvungen att trejda bort lagets stora stjärna, Quinn Hughes.

Samtidigt har alltså även de sportsliga resultaten varit sviktande.

Nu uppges också ledningen ha fått nog. Enligt Sportbladet har 51-åringen blivit entledigad från sin position som general manager. Det efter fyra och ett halvt år på posten. Sedan tidigare har han även jobbat för Montréal som scout och i Pittsburgh där han var aktiv som assisterande general manager.

Patrik Allvin har under sina år i Vancouver varit med på ett slutspel. Då gick laget till andra rundan innan de åkte ut mot Edmonton Oilers.

