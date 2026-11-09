Han slog galet NHL-rekord i natt

Cutter Gauthier är hetast i NHL. Foto: Bildbyrån.

Cutter Gauthier hade en ganska trög start på säsongen. Men nu har det lossnat. Och det rejält. Storformen inleddes förra helgen när han gjorde två mål i förlusten mot Buffalo Sabres. Under måndagsnatten och onsdagsnatten gjorde han två raka hattricks (!) när Anaheim Ducks besegrade Vancouver Canucks och Ottawa Senators. Sen gjorde han 1+1 i vinsten mot Edmonton Oilers och ett mål i vinsten mot Calgary Flames.

Och i natt var det dags för ännu ett hattrick för NHL:s hetaste spelare. Gauthier gjorde 3+1 i 5--2-vinsten mot Pittsburgh Penguins. Han har därmed gjort 13 (!) mål på sina sex senaste matcher. Och han har dessutom satt ett mäktigt NHL-rekord. Gauthier blev nämligen den första spelaren någonsin att göra tre hattrick under de första tio dagarna på en månad. Det tidigare rekordet låg på tre mål under de första 13 dagarna på en månad. Ett rekord som sattes av Phil Esposito för 56 år sedan. Dessutom tangerade Gauthier NHL-rekordet för antalet hattricks totalt under en månad. Den senaste som lyckades med det var Patrik Laine 2018.

– Jag bara skjuter pucken och den går in. Så jag kommer bara fortsätta skjuta, sade målsprutan efter nattens uppvisning.

Karlsson och Rakell producerade

Cutter Gauthier är nu bara ett mål ifrån skytteligaledning. En ledning som delas av Leon Draisaitl och Kirill Kaprizov.

Leo Carlsson lämnade isen poänglös efter att tidigare ha gjort poäng i sju raka matcher. Erik Karlsson gjorde däremot en assistpoäng och fortsätter att ligga på ett snitt på just en poäng per match. Rickard Rakell gjorde ett av Pittsburghs mål och står totalt noterad för sex fullträffar på 18 matcher under hösten.

Source: Cutter Gauthier @ Elite Prospects

Anaheim – Pittsburgh 5-2

Anaheim: Mikael Granlund, Cutter Gauthier x3, Tristan Luneau

Pittsburgh: Kris Letang, Rickard Rakell