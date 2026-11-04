Hattrickskytt - för andra matchen i rad

Cutter Gauthier har gjort två raka hattricks. Foto: Bildbyrån & Anaheim Ducks.

Cutter Gauthier fortsätter att ösa in mål. Anaheim Ducks-forwarden stod för ett nytt hattrick när laget besegrade Vancouver Canucks med 5–4 på bortais. Därmed har 22-åringen gjort två raka hattricks och åtta mål på sina tre senaste matcher.

Gauthier inledde målskyttet för egen del i den första perioden, då han satte 2–1 i powerplay med knappt tre minuter kvar av perioden.

I den andra perioden utökade Anaheim sin ledning till 3–1 genom Leo Carlsson, som gjorde mål i numerärt underläge. Vancouver reducerade genom Linus Karlsson, men Gauthier slog till igen i powerplay och såg till att Ducks gick in i den tredje perioden med en tvåmålsledning.

Bara drygt fyra minuter in i slutperioden fullbordade Gauthier sitt hattrick när han satte 5–2. Det var hans tionde mål för säsongen och det tredje hattricket i NHL-karriären.

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Men Vancouver vägrade ge upp. Jake DeBrusk reducerade två gånger om, båda gångerna i powerplay, och plötsligt skiljde bara ett mål lagen åt. Anaheim lyckades dock hålla undan och ta med sig samtliga poäng från Rogers Arena.

Även Beckett Sennecke hade en stor kväll för Ducks. 19-åringen noterades för fyra assist, vilket är nytt personligt rekord i NHL. Han låg bakom samtliga tre av Gauthiers mål och spelade en viktig roll i Anaheims offensiv.

För Vancouver blev DeBrusks två mål inte tillräckliga för att rädda poäng. Ducks kunde i stället glädjas åt en ny seger – och framför allt åt en stekhet Cutter Gauthier, som just nu har målformen på sin sida.

Elias Pettersson gjorde två assist för Canucks och Liam Öhgren blev målskytt.

Vancouver – Anaheim 4–5

Vancouver: Jake DeBrusk x2, Liam Öhgren, Linus Karlsson.

Anaheim: Cutter Gauthier x3, Mikael Granlund, Leo Carlsson.