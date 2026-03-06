Corey Perry byter klubb för sjunde gången på de sju senaste åren.

Han trejdas från Los Angeles Kings och återvänder till Tampa Bay Lightning.

Corey Perry flyttar på ”deadline day” i NHL. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Sedan Corey Perry lämnade Anaheim Ducks 2019 har han studsat runt väldigt mycket. Han har nämligen spelat för Dallas Stars, Montréal Canadiens, Tampa Bay Lightning, Chicago Blackhawks, Edmonton Oilers och senast Los Angeles Kings. Mellan 2020 och 2025 har han spelat fem Stanley Cup-finaler – och förlorat allihop.

Nu jagar Perry chansen att kunna bryta den tunga finalsviten. Innan trade deadline i NHL byter därför Perry klubb för sjunde gången sedan han lämnade Ducks. Nu återvänder han dock till gamla jaktmarker. 40-åringen trejdas nämligen från Los Angeles Kings till Tampa Bay Lightning i utbyte mot ett andrarundeval i draften. Han är därmed tillbaka i Tampa Bay där han spelade mellan 2021 och 2023. Han spelade Stanley Cup-final för Lightning 2022 där Tampa förlorade mot Colorado Avalanche.

Corey Perry to Tampa Bay from LA — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 6, 2026

Corey Perry är med i Triple Gold Club

Trots att Perry är 40 år gammal har han ändå producerat på en stark nivå den här säsongen. Han har gjort elva mål och 28 poäng på 50 matcher för LA Kings, vilket är fjärde bäst av lagets forwards. I fjol stod han också för ett riktigt starkt slutspel med Edmonton Oilers där han sköt tio mål på 22 matcher, vilket var näst bäst i Oilers bakom Leon Draisaitl.

Totalt under sin NHL-karriär har Corey Perry gjort 963 poäng på 1 442 matcher. Han spelade för Anaheim Ducks under 14 år och vann Stanley Cup med Ducks 2007. Han vann OS-guld med Kanada både 2010 och 2014. Sedan 2016 är han även med i exklusiva ”Triple Gold Club” efter att också ha vunnit VM-guld, och samma år tog han även World Cup-guld med Kanada. Säsongen 2010/11 vann han NHL:s skytteliga och kom trea i poängligan efter att ha gjort 50 mål och 98 poäng på 82 matcher. Han tog sedan hem Hart Trophy som NHL:s MVP under grundserien.

Source: Corey Perry @ Elite Prospects