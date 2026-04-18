OS-hjältens ärliga svar: ”Något måste förändras”

Efter en tung säsong sätter Connor Hellebuyck ord på läget i Winnipeg Jets. Stjärnmålvakten menar att förändringar är nödvändiga – och att laget inte kan fortsätta på samma inslagna väg efter att ha gått från President’s Trophy-vinnare till att missa Stanley Cup-slutspel.

Connor Hellebuyck önskar se förändringar i Winnipeg Jets efter slutspelsmissen.

Framtiden för Winnipeg Jets är oviss, men en av lagets största stjärnor har gjort det tydligt att något måste förändras.

När målvakten Connor Hellebuyck mötte media under säsongens avslutande “locker cleanout day” under fredagen fick han frågan vad laget behöver göra för att studsa tillbaka efter den svaga säsongen 2025/26. Den regerande Hart Trophy-vinnaren hänvisade först till general managern Kevin Cheveldayoff, men betonade samtidigt att status quo inte är ett alternativ.

– Det är en jättebra fråga till Chevy, det är det verkligen, sa Hellebuyck.

– Ur mitt perspektiv… bekvämlighet kommer inte ta oss framåt, så något måste hända. Jag tänker inte sitta här och kasta någon under bussen… det är inte min roll. Men att ställa samma produkt på isen igen – jag tror inte det fungerade av en anledning.

Jets missade Stanley Cup-slutspelet för första gången sedan säsongen 2021/22. Trots starka insatser från spelare som Mark Scheifele och Kyle Connor hade laget stora problem med jämnheten. Att Hellebuyck dessutom saknades en period tidigt på säsongen gjorde inte saken bättre. Den trefaldige Vezina Trophy-vinnaren, som ledde USA till OS-guld i februari, tog ett tydligt steg tillbaka efter sin briljanta säsong 2024/25, då han hjälpte Winnipeg att säkra klubbens första Presidents’ Trophy.

Connor Hellebuyck: ”Jag älskar att spela här”

På 57 matcher i år noterades Hellebuyck för 23 segrar, 23 förluster och 11 övertidsförluster, ett snitt på 2,86 insläppta mål per match, en räddningsprocent på 89,5 – och noll hållna nollor för första gången i sin NHL-karriär.

Hellebuyck, som är inne på sitt andra år av det sjuårskontrakt han skrev på i oktober 2023, fick även frågor om sin framtid i klubben. Han gav inget tydligt besked, men betonade sin starka koppling till staden och fansen.

– Jag vill inte skapa några spekulationer. Jag älskar den här staden, jag älskar att spela här, och fansen har gett mig så mycket. Jag har gett mycket tillbaka, och det finns en genuin relation där. Jag önskar att fler runt om i ligan kunde se det.

Han konstaterade samtidigt att Jets har mycket arbete framför sig för att ta sig tillbaka i den stenhårda Central Division.

– Kommer jag säga att jag känner mig fantastisk inför att vinna en Stanley Cup i morgon? Nej. Inget lag utanför slutspelet säger det. Men man fattar sina beslut och lever med dem. Med tiden utvärderar man – och som atlet är det enda man kan göra att ge sitt yttersta. Du tar ett beslut och gör ditt bästa utifrån det.

