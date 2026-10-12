Bedard närmar sig comeback – tränar intill legendaren

Connor Bedard har missat inledningen av NHL-säsongen efter att ha ådragit sig en axelskada som behövde opereras under sommaren. Nu finns det tecken på att 21-åringen närmar sig en återkomst på isen.

Enligt Chicago Blackhawks-tränaren Jeff Blashill ska Bedard träffa en läkare någon gång under veckan för att utvärdera skadan och få en tydligare bild av när han kan vara redo för spel. Uppgifterna kommer från Ben Pope , som bevakar Blackhawks för Chicago Sun-Times.

Ett positivt tecken är att Bedard har tagit av sig den röda tröjan som markerar att en spelare inte får delta i kontaktmoment under träning. Det tyder på att han har fått klartecken att börja delta i vissa övningar med fysisk kontakt.

Connor Bedard tränar intill Patrick Kane

På söndagen tränade han för fullt i en kedja med legendaren Patrick Kane och den ryske rookien Roman Kantserov. Blashill vill dock inte spekulera i när stjärnan kan göra comeback. När tränaren fick frågan om tisdagsnattens hemmamöte med Pittsburgh Penguins kunde vara tänkbart betonade han att det fortfarande saknas besked.

– Jag vill inte säga något innan jag har mer konkreta fakta från läkarbesöket. Jag vet inte ens när det blir av ännu, så tills jag vet säkert finns det fortfarande en del osäkerhet att hantera, sade Blashill enligt Pope.

Bedard, som utsågs till ny lagkapten för Blackhawks inför säsongen, kommer från sin hittills bästa NHL-säsong. Under 2025/26 passerade han för första gången 30 mål och noterades totalt för 75 poäng. Hans återkomst skulle därför vara ett välkommet tillskott för Chicago, som hoppas kunna få tillbaka sin främsta offensiva stjärna så snart som möjligt.

Blackhawks har bara vunnit en av sina sex inledande matcher och ligger sist i Central Division.