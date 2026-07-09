Connor Bedard skadad efter en olycka på ett träningspass.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images / USA Today Sports

Under en sommarträning skadade Connor Bedard axeln. Den tidigare draftettan hamnade i uppenbar smärta och tog sig av isen med problem. Nu har också prognosen kommit.

Han väntas bli borta i runt fyra månader.

Det gör att comebacken alltså inte ser ut att bli förrän i början av november. Något som innebär att stjärnan kommer att missa inledningen av säsongen. Under natten till torsdag meddelade Chicago Blackhawks att han har opererats.

Kan öppna för Frondell

Det är inte första gången Connor Bedard har problem med sin axel. Förra säsongen missade han drygt en månad av spel till följd av problem med axeln. Sedan valde han även att skippa Hockey-VM för att rehabilitera sig.

Nu väntar alltså fyra månader av ny rehab innan han är redo för säsongscomeback. Bedard och Chicago sitter också i kontraktsförhandlingar just nu. Den tidigare supertalangen är en restricted free agent och det återstår nu att se hur det här påverkar förhandlingarna.

Det bäddar även för att Anton Frondell ska få en stor roll i inledningen av nästa säsong. Svensken kan mycket väl gå in i säsongen som förstacenter efter det här beskedet.