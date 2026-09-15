Utses till ny lagkapten – som 21-åring

Connor Bedard är nu officiellt lagkapten för Chicago Blackhawks.

Klubben meddelade på tisdagen att den kanadensiske stjärnan blir den 37:e lagkaptenen i Blackhawks historia. Utnämningen kommer bara månader efter att Bedard skrev på ett nytt femårskontrakt värt totalt 75 miljoner dollar, motsvarande omkring 730 miljoner svenska kronor.

Kontraktet har ett genomsnittligt årligt värde på 15 miljoner dollar, cirka 145 miljoner kronor, och börjar gälla den här stundande säsongen.

Bedard får därmed ett ”C” på bröstet redan som 21-åring och tar över kaptensrollen efter veteranen Nick Foligno, som hade uppdraget under merparten av de två senaste säsongerna. Foligno trejdades till Minnesota Wild vid trade deadline i mars.

Innan dess stod Chicago utan permanent lagkapten under säsongen 2023/24. Det var första gången på 14 år som ”C:et” inte bars av Jonathan Toews.

Connor Bedard stod för personbästa i NHL

Bedard har samtidigt etablerat sig som Blackhawks stora framtidsnamn. Förra säsongen slog han personliga rekord med 30 mål och 75 poäng på 69 matcher.

Sedan NHL-debuten har förstavalet från draften 2023 producerat 75 mål och 203 poäng på 219 matcher. Redan under debutsäsongen vann han Calder Trophy som ligans bästa rookie efter 22 mål och 61 poäng på 68 matcher.

Kaptensutnämningen kommer dock inför en säsong som får en tuff start för Bedard. Han har nyligen genomgått en operation i vänster axel och väntas missa de inledande månaderna av grundserien.

Trots sin unga ålder har Bedard redan hunnit samla på sig tunga meriter även internationellt. Han vann JVM-guld med Kanada 2022 och 2023 och utsågs till turneringens MVP och bästa forward 2023 efter att ha svarat för nio mål och 23 poäng.