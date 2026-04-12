En förlupen puck i en betydelselös match ställde till det för Colorado Avalanches coach Jared Bednar. Han fick föras till sjuks hus efter att ha träffats i ansiktet av pucken under mötet med Vegas Golden Knights.

Jared Bednar utgick skadad efter att ha fått en puck i ansiktet i natt. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Efter att redan ha säkrat Presidents’ Trophy spelar Colorado Avalanche i praktiken av grundserien. Det sista laget vill se är skador – särskilt inte på sin huvudtränare.

Under lördagens 3–2-förlust efter förlängning mot Vegas Golden Knights träffades tränaren Jared Bednar av en puck i ansiktet och tvingades lämna matchen.

Jared Bednar took a puck to the right cheek. He’s awake and alert, but will go to a local hospital for some further evaluation and a CT scan, per a team spokesperson — Jesse Montano (@jessemontano_) April 12, 2026

Enligt uppgifter var Bednar vaken och kontaktbar efter incidenten, men han skickades till sjukhus i Denver-området för vidare undersökning och en röntgen.

Situationen uppstod tidigt i den tredje perioden. Golden Knights-forwarden Keegan Kolesar försökte dumpa pucken djupt i offensiv zon, men i sista stund styrdes hans klubba av Avalanches Jack Drury. Det resulterade i att pucken istället flög rakt in i Colorados bås – och träffade Bednar i högra kinden.

Efter en kort kontroll på bänken hjälptes han av lagets medicinska personal till omklädningsrummet.

Med förstaplatsen i Western Conference redan säkrad har Colorado råd att låta Bednar vila de kommande matcherna. Förhoppningen är dock att han ska vara tillbaka till lagets första match i Stanley Cup-slutspelet.

Bednar är inte den enda nyckelpersonen laget följer noga. Centern Nazem Kadri, som anslöt vid trade deadline, skadade handen den 7 april men väntas också vara tillbaka i tid till slutspelet.

Jared Bednar anställdes inför säsongen 2016/17 och har lett Avalanche till nio raka slutspel – inklusive Stanley Cup-titeln 2022.

Härnäst väntar bortamatch mot Edmonton Oilers på måndag.