TV: Här skadas coachen – i båset
En förlupen puck i en betydelselös match ställde till det för Colorado Avalanches coach Jared Bednar. Han fick föras till sjuks hus efter att ha träffats i ansiktet av pucken under mötet med Vegas Golden Knights.
Efter att redan ha säkrat Presidents’ Trophy spelar Colorado Avalanche i praktiken av grundserien. Det sista laget vill se är skador – särskilt inte på sin huvudtränare.
Under lördagens 3–2-förlust efter förlängning mot Vegas Golden Knights träffades tränaren Jared Bednar av en puck i ansiktet och tvingades lämna matchen.
Enligt uppgifter var Bednar vaken och kontaktbar efter incidenten, men han skickades till sjukhus i Denver-området för vidare undersökning och en röntgen.
Situationen uppstod tidigt i den tredje perioden. Golden Knights-forwarden Keegan Kolesar försökte dumpa pucken djupt i offensiv zon, men i sista stund styrdes hans klubba av Avalanches Jack Drury. Det resulterade i att pucken istället flög rakt in i Colorados bås – och träffade Bednar i högra kinden.
Jared Bednar fick puck i ansiktet
Efter en kort kontroll på bänken hjälptes han av lagets medicinska personal till omklädningsrummet.
Med förstaplatsen i Western Conference redan säkrad har Colorado råd att låta Bednar vila de kommande matcherna. Förhoppningen är dock att han ska vara tillbaka till lagets första match i Stanley Cup-slutspelet.
Bednar är inte den enda nyckelpersonen laget följer noga. Centern Nazem Kadri, som anslöt vid trade deadline, skadade handen den 7 april men väntas också vara tillbaka i tid till slutspelet.
Jared Bednar anställdes inför säsongen 2016/17 och har lett Avalanche till nio raka slutspel – inklusive Stanley Cup-titeln 2022.
Härnäst väntar bortamatch mot Edmonton Oilers på måndag.
