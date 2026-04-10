Bäst i NHL – vinner President’s Trophy: ”Vår grupp är redo”

Colorado Avalanche är NHL:s bästa lag i grundserien. Efter 3–1-segern mot Calgary Flames säkrade laget Presidents’ Trophy – och skickar samtidigt en tydlig signal inför slutspelet.

– Vi vet att det bara är ett litet steg i rätt riktning, säger lagkapten Gabriel Landeskog som blev målskytt mot Flames.

Gabriel Landeskog och Colorado Avalanche säkrade President’s Trophy i natt. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Med sin seger mot Calgary Flames hemma i Ball Arena i natt har Colorado Avalanche säkrat Presidents’ Trophy som NHL:s bästa lag i grundserien.

Gabriel Landeskog gav Avalanche ledningen i matchen, som slutade 3–1. Segern var lagets 52:a för säsongen och innebar att de nådde 114 poäng.

I och med vinsten såg Colorado till att Carolina Hurricanes, det sista laget med chans att nå förstaplatsen, inte längre kan passera dem i tabellen.

– Varje gång man sätter upp ett mål är det förstås skönt att hitta ett sätt att nå det. Men vi vet att det bara är ett litet steg i rätt riktning, säger Landeskog till NHL.com.

– Vi vet att det är ett litet steg närmare det roliga som väntar i slutspelet, och vi vet att vägen dit kommer att bli tuff. Det kommer inte att bli enkelt. Det blir svårare och svårare ju närmare vi kommer, men jag känner att vår grupp är redo.

Det har varit en säsong där Colorado i princip lett från start till mål. Laget fick en av de bästa inledningarna i NHL:s historia och stod på 30–2–7 vid nyår, vilket öppnade för en möjlig jakt på Boston Bruins rekordnotering på 135 poäng från säsongen 2022/23.

Colorado Avalanche vinner President’s Trophy 2026

Även om Avalanche svalnade något under säsongens gång hade de byggt upp en tillräckligt stor marginal för att hålla undan, trots press från divisionsrivalerna Dallas Stars och Minnesota Wild.

– Jag tycker att det känns bra. Vi har väntat ett tag nu på att slutspelet ska börja, och vi har fortfarande några matcher kvar att spela, så det finns fortfarande tid att finslipa vårt spel, säger Landeskog.

Colorado har fortsatt att vara ett av ligans mest explosiva lag offensivt, mycket tack vare Nathan MacKinnon, som leder NHL:s skytteliga (52 mål), Martin Nečas (98 poäng), som nått ett nytt personligt poängrekord, samt Cale Makar, som gjort minst 75 poäng för tredje raka säsongen.

Tidigare i veckan säkrade Avalanche även segern i Central Division och förstaplatsen i Western Conference, vilket innebär att laget redan nu vet att de kommer att ställas mot det lag som kniper den andra wildcard-platsen i väst.

Den platsen avgörs i en tät kamp där Nashville Predators, Los Angeles Kings, San Jose Sharks och Winnipeg Jets fortfarande är med i racet.

Colorado siktar nu på att vinna sin andra Stanley Cup på fem år – och skulle de lyckas blir de det första laget att vinna både Presidents’ Trophy och Stanley Cup samma säsong sedan Chicago Blackhawks gjorde det 2013.

Colorado Avalanches interna poängliga 2025/26

