Först till 50 mål – på 36 år: ”Har varit stressad”

Cole Caufield skriver in sig i Montreal Canadiens historia. Med sitt 50:e mål för säsongen bryter han en 36 år lång torka – och ansluter sig till några av klubbens allra största legendarer.

– Jag ska inte ljuga, jag har varit ganska stressad de senaste dagarna, säger han efter milstolpen som kom i 2–1-segern mot Tampa Bay Lightning.

Cole Caufield firar säsongens 50:e mål tillsammans med Nick Suzuki. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Cole Caufield har skrivit in sitt namn bland legendarerna som burit “le bleu, blanc et rouge”.

Montreal Canadiens-forwarden gjorde sitt 50:e mål för säsongen natten mot fredag i 2–1-segern över Tampa Bay Lightning hemma i Bell Centre – och blev därmed den första Canadiens-spelaren att nå 50 mål under en och samma säsong sedan Stephane Richer gjorde det säsongen 1989/90.

Andra Montreal-spelare som tidigare nått 50 mål under en säsong är Guy Lafleur, Pierre Larouche, Steve Shutt, Bernie Geoffrion och Maurice “Rocket” Richard. Lafleur nådde milstolpen hela sex gånger under sin tid i klubben.

Den 25-årige Caufield har krossat samtliga personliga offensiva rekord under säsongen 2025/26. Han står nu noterad för 50 mål och 37 assist, totalt 87 poäng. Inför torsdagens match låg han tvåa i NHL:s skytteliga – endast slagen av Colorado Avalanche-stjärnan Nathan MacKinnon (52 mål).

– Jag ska inte ljuga, jag har varit ganska stressad de senaste dagarna, säger Cole Caufield till NHL.com.

– Men det är det som gör den här platsen så speciell, och därför är det så häftigt för mig, mina lagkamrater, tränare och familj att få ta in det här och njuta av det. Ärligt talat kändes det som att det aldrig skulle komma på ett par dagar. Det var tre matcher, men det kändes som en evighet. Jag är bara glad att det är över nu så att vi kan återgå till jobbet. Vi har fortfarande några stora matcher kvar.

Cole Caufield draftades som 15:e spelare 2019

Genom delar av sex NHL-säsonger har Caufield producerat 168 mål och 138 assist, totalt 306 poäng på 364 grundseriematcher.

Han har även spelat 25 slutspelsmatcher och noterats för sju mål och nio assist, totalt 16 poäng. Caufield var en del av Montreals resa till Stanley Cup-finalen 2021, där han på 20 matcher stod för fyra mål och åtta assist, totalt tolv poäng.

Caufield valdes som nummer 15 totalt i NHL-draften 2019 och spelade därefter två säsonger collegehockey med University of Wisconsin. Säsongen 2020/21 dominerade han NCAA med 30 mål och 52 poäng på bara 31 matcher, vilket gav honom Hobey Baker Award som landets bästa collegespelare.

Efter sin succésäsong skrev han på ett treårigt rookiekontrakt och anslöt till Canadiens lagom till deras slutspelsframgång.

Internationellt har Caufield representerat USA vid JVM två gånger och var med och tog guld 2021. Han ingick även i USA:s VM-lag 2024.

