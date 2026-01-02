Charle-Edouard D’Astous har imponerat sedan han slog sig in i NHL med Tampa Bay Lightning. Nu står det klart att Brynäs tidigare succéback får ett nytt kontrakt över nästa säsong.

Charle-Édouard D’Astous framfart i NHL har gett honom ett nytt kontrakt med Tampa Bay Lightning.

Foto: Jens Carlsson / BILDBYRÅN

Charle-Edouard D’Astous var en av SHL:s stora succévärvningar inför säsongen 2024/25. Den fransk-kanadensiske backen slog till med 39 poäng från Brynäs blålinje och blev utsedd till ligans bästa back.

Framgångarna i Sverige väckte intresse i Nordamerika där Tampa Bay Lightning sajande upp 27-åringen på ett ettårskontrakt inför säsongen. Efter att ha inlett med spel i Syracuse Crunch i AHL blev D’Astous uppkallad i slutet av oktober och har inte tittat bakåt sedan dess.

Efter 13 poäng (3+10) och i snitt drygt 19 minuters speltid per match över 33 matcher står det klart att han blir Tampa trogen. På fredagen tecknade klubben ett nytt kontrakt med 27-åringen som sträcker sig över säsongen 2026/27. Det nya avtalet är ett envägskontrakt som ger lika bra betalt i AHL som i NHL. Lönen ligger på 875,000 dollar, vilket motsvarar drygt åtta miljoner svenska kronor.

Tidigare i karriären har Charle-Edouard D’Astous varit en tongivande spelare i finska Liiga. Året innan han värvades till Brynäs hade han utsetts till ligans bästa back efter att ha svarat för 46 poäng på 54 matcher med KooKoo.

Under sin första NHL-säsong har han fått stort beröm för sitt fina men stundtals även oömma spel. Tidigare under säsongen hamnade han exempelvis i slagsmål med Gabriel Landeskog i Tampas möte med Colorado.

Source: Charle-Édouard D’Astous @ Elite Prospects