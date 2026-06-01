Lämnar Vimmerby – för jobb hos rivalen

Stefan Fredriksson var assisterande tränare i Vimmerby under den gångna säsongen.

Nu får han rollen som utvecklingsansvarig i Kalmar.

– Det känns helt fantastiskt att vara tillbaka, säger Fredriksson till lagsidan.

Stefan Fredriksson återvänder till Kalmar

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Stefan Fredriksson har tidigare varit huvudtränare för Kalmar i Division 3 och Division 2 samt assisterande tränare med KHC i Hockeyettan. 2020 lämnade han Kalmar och därefter har han bland annat varit tränare i Västerås och kommer senast från en säsong som assisterande tränare i Vimmerby.

Nu återvänder han till Kalmar.

I klubben kommer 41-åringen att ha rollen som utvecklingsansvarig för ungdom, något han ser fram emot.

– Det känns helt fantastiskt att vara tillbaka i Kalmar HC! Klubben ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och att nu få kliva in i rollen som utvecklingsansvarig och som tränare är en ära, säger Fredriksson till lagets sajt.

Han kommer att ha ansvar ansvar för den sportsliga utvecklingen inom föreningens ungdomsverksamhet, med särskilt fokus på U15- och U16-lagen. Uppdraget omfattar både strategiskt och operativt arbete i nära samarbete med verksamhetens tränare och ledare.

Stefan Fredriksson har tidigare varit juniortränare i både Karlskrona och Västerås. De senaste två åren har han däremot varit assisterande tränare i HockeyAllsvenskan med VIK och Vimmerby. Nu återgår han däremot till att ha fokus på ungdomshockeyn.

Source: Stefan Fredriksson @ Elite Prospects