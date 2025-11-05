Gabriel Landeskog i slagsmål – med Charle-Edouard D’Astous!? Ja, i nattens möte mellan Colorado och Tampa Bay rök de båda spelarna ihop i den första perioden. Det blev en vändpunkt i matchen när Avalanche vann med 3–2 efter två mål av Victor Olofsson.

Gabriel Landeskog hamnade i slagsmål med Charle-Edouard D’Astous i natt. Foto: AP Photo/David Zalubowski

Charle-Édouard D’Astous har snabbt gjort avtryck i Tampa Bay Lightning sedan han fick chansen i NHL. Fjolårets stora backprofil i Brynäs sköt nyligen sitt första NHL-mål och har fått beröm för sitt respektlösa spel.

I natt tog sig fransk-kanadensaren dock vatten över huvudet. I bortamötet med Colorado Avalanche valde han att kasta handskarna för en privat uppgörelse – med Gabriel Landeskog.

Efter en andefattig inledning på matchen från Avalanches sida tyckte Landeskog att det var dags att försöka väcka laget. Han hamnade i ett gruff med D’Astous och tog chansen att försöka tända en gnista. Uppgörelsen blev kortvarig. Landeskog landade några slag på sin motståndare innan spelarna föll till isen. Hemmapubliken i Ball Arena var inte sena att uttrycka sin beundran för svensken och skanderade ”Landy! Landy! Landy!” medan spelarna åkte till utvisningsbåsen.

Se uppgörelsen i videospelaren!

Victor Olofsson tvåmålsskytt för Colorado

Innan fajten, som kom knappa sex minuter in i första perioden, hade Nikita Kutjerov skjutit Lightning till ledningen. Om Avalanche-kaptenens agerande hade någon inverkan eller inte på laget är svårt att avgöra, men det var i alla fall efter det som det vände. Nu med en annan svensk i huvudrollen.

Victor Olofsson sköt nämligen två raka mål för hemmalaget. Först fram till 1–1 i powerplay efter att ha fått klubban på en studsande puck i målgården. Sedan fram till 2–1 tidigt i andra perioden efter att han själv vunnit en närkamp med Victor Hedman och startade sekvensen som ledde till att han själv smällde in pucken med ett direktskott. Gabriel Landeskog hade en assist på det målet.

Olofsson sköt NHL-karriärens första hattrick på Jacob Markström när New Jersey Devils besegrades med 8–4 förra veckan. Den här gången fick han nöja sig med två. Tampa reducerade genom Brayden Point i den tredje perioden, assisterad av D’Astous och Hedman, men fick se sig besegrade med 2–3.

Gabriel Landeskog väntar fortfarande på säsongens första mål och har fyra assist på 14 matcher.

Colorado–Tampa Bay 3–2 (1–1, 2–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (1.37) Nikita Kutjerov, 1–1 (13.51) Victor Olofsson (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Andra perioden: 2–1 (24.11) Victor Olofsson (Jack Drury, Gabriel Landeskog), 3–1 (25.18) Ross Colton (Sam Malinski, Brock Nelson).

Tredje perioden: 3–2 (43.33) Brayden Point (Charle-Edouard D’Astous, Victor Hedman).