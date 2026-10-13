Efter tunga starten – VM-svensken skickas till AHL

Carl Grundström.

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Carl Grundström har spelat i fem av Philadelphia Flyers sju förlustmatcher den här säsongen. Nu skickas VM-svensken till farmarlaget Lehigh Valley Phantoms i AHL , då NHL -klubben i stället har valt att kalla upp Jack Studnicka från farmarlaget.

Det meddelar Flyers via ett inlägg på X .

Grundström skickades ned till AHL via waivers inför NHL-säsongen, men kallades upp till Flyers igen inför premiären och har under säsongsinledningen snittat strax över elva minuters istid per match i NHL.

Behöver inte gå genom waivers

I och med att han passerade waivers för drygt tre veckor sedan behöver han inte placeras på waivers igen av Flyers, då han inte har spelat mer än tio matcher sedan han kallades upp, samtidigt som det har gått mindre än 30 dagar sedan han senast passerade waivers.

Carl Grundström förlängde sitt kontrakt med Philadelphia Flyers i slutet av juni, då han skrev ett nytt ettårskontrakt värt en miljon dollar. 28-åringen kom till Flyers från San Jose Sharks via en trejd förra hösten och spelade 47 matcher i NHL med Philadelphia. På dessa matcher noterades han för 13 poäng (9+4). Grundström spelade även 19 matcher i AHL med Lehigh Valley, där det blev 15 poäng (6+9) på 19 matcher.

28-åringen avslutade fjolårssäsongen med att göra sin fjärde VM-turnering med Tre Kronor. På sju matcher noterades forwarden för ett mål och totalt fyra poäng när Sverige åkte ut i kvartsfinal mot värdnationen Schweiz.