Philadelphiasvensken: "Superbra om han kom till oss"

Carl Grundström hoppas att Leo Carlsson kommer till Philadelphia. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Ingen har väl undgått den stora snackisen i NHL de senaste dagarna: Philadelphia Flyers offer sheet på Leo Carlsson, värt 18 miljoner dollar per säsong i fem år . Ett bud som skulle göra den 21-årige svensken till NHL:s bäst betalda spelare.

Anaheim Ducks har fram till fredag på sig att matcha budet. Gör man det, då blir Carlsson kvar i Anaheim. Gör man inte det, då blir svensken en Philadelphiaspelare i stället. Anaheim kompenseras då rikligt i form av hela fyra förstarundeval.

Nu går hela hockeyvärlden i väntans tider.

Carl Grundström om Philadelphias offer sheet på Leo Carlsson

En av de som inväntar ett besked är Carl Grundström, som i dagarna förlängde sitt kontrakt med just Philadelphia med ett år. Han är dessutom lagets enda svensk, sedan Samuel Ersson och Emil Andrae trejdats bort från klubben under sommaren.

På fredag kan han få sällskap av en till blågul spelare.

– Väldigt kul. Leo är en väldigt bra hockeyspelare. Vi får se om de (Anaheim) matchar budet eller inte, men det vore kul om kan till oss, säger Grundström till hockeysverige.se om Flyers bud.

Vad tror du han skulle tillföra laget?

– Väldigt mycket. Han är stor, stark och skicklig så det skulle vara superbra om han kom till oss.

Du spelade med Leo Carlsson i VM, hur upplevde du honom som spelare där och då?

– Då var han otroligt ung. Det är tre år sedan nu. Men han var stor, stark och skicklig redan då. Man såg att han hade väldigt mycket talang. Nu har det visat sig att han är en stjärnspelare. Kul att se.

Carl Grundström kom till Flyers inför förra säsongen. VM-svensken gjorde 13 poäng på 47 matcher under sitt första år med klubben.

En längre intervju med Grundström kommer i dagarna.