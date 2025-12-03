Svensken får ny chans i NHL – efter målkungens skada

En skada öppnar nu dörren för Carl Grundström i Philadelphia Flyers igen.

Nu kallas svensken därför upp till NHL.

Carl Grundström får chansen igen hos Philadelphia Flyers. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Philadelphia Flyers har drabbats av ett tungt slag då lagets målkung Tyson Foerster har åkt på en överkroppsskada. Flyers meddelar att Foerster väntas bli borta i två till tre månader efter att ha inlett med tio mål på 25 matcher den här säsongen.

Men skadan öppnar upp för en ny chans i NHL för svenske forwarden Carl Grundström. Philadelphia väljer nämligen att plocka upp Grundström till NHL-truppen igen och han kommer att gå in i laguppställningen efter Foersters skada.

Transaction: We have recalled forward Carl Grundstrom from the @LVPhantoms (AHL). pic.twitter.com/kVoFMfpslj — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) December 2, 2025

Carl Grundström trejdades från San Jose Sharks till Philadelphia Flyers inför årets säsong. Men innan säsongen började stod det klart att 28-åringen skickades ner till farmarligan för spel i Lehigh Valley Phantoms. I början av november kallades Grundström upp till Flyers för första gången men då blev det bara en match i NHL innan han skickades tillbaka ner till AHL igen. Nu ser dock forwarden ut att kunna få möjligheten till mer spel i Flyers med tanke på Foersters långvariga skada.

Under årets säsong har Grundström noterats för 15 poäng på 19 matcher i AHL. I sin karriär har han spelat 293 NHL-matcher för Los Angeles Kings, San Jose Sharks och Philadelphia Flyers. Carl Grundström, med ett förflutet i MoDo och Frölunda, har spelat VM för Tre Kronor 2022, 2023 och 2024 där han var med och spelade hem ett VM-brons 2024 efter att ha gjort två mål i bronsmatchen mot Kanada.

Source: Carl Grundström @ Elite Prospects