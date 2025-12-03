Svensken får ny chans i NHL – efter målkungens skada
En skada öppnar nu dörren för Carl Grundström i Philadelphia Flyers igen.
Nu kallas svensken därför upp till NHL.
Philadelphia Flyers har drabbats av ett tungt slag då lagets målkung Tyson Foerster har åkt på en överkroppsskada. Flyers meddelar att Foerster väntas bli borta i två till tre månader efter att ha inlett med tio mål på 25 matcher den här säsongen.
Men skadan öppnar upp för en ny chans i NHL för svenske forwarden Carl Grundström. Philadelphia väljer nämligen att plocka upp Grundström till NHL-truppen igen och han kommer att gå in i laguppställningen efter Foersters skada.
Carl Grundström trejdades från San Jose Sharks till Philadelphia Flyers inför årets säsong. Men innan säsongen började stod det klart att 28-åringen skickades ner till farmarligan för spel i Lehigh Valley Phantoms. I början av november kallades Grundström upp till Flyers för första gången men då blev det bara en match i NHL innan han skickades tillbaka ner till AHL igen. Nu ser dock forwarden ut att kunna få möjligheten till mer spel i Flyers med tanke på Foersters långvariga skada.
Under årets säsong har Grundström noterats för 15 poäng på 19 matcher i AHL. I sin karriär har han spelat 293 NHL-matcher för Los Angeles Kings, San Jose Sharks och Philadelphia Flyers. Carl Grundström, med ett förflutet i MoDo och Frölunda, har spelat VM för Tre Kronor 2022, 2023 och 2024 där han var med och spelade hem ett VM-brons 2024 efter att ha gjort två mål i bronsmatchen mot Kanada.
