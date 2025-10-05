Carl Grundströms sejour i San Jose Sharks blev bara ettårig. På söndagen skickades han till Philadelphia Flyers i en trejd där en pensionerad spelare går i motsatt riktning. Backen Ryan Ellis, som inte spelat en NHL-match på tre år, går i motsatt riktning.

Carl Grundström får lämna San Jose Sharks efter en säsong – efter att ha trejdats till Philadelphia Flyers mot den sedan länge pensionerade Ryan Ellis.

Foto: Robert Edwards-Imagn Images

I juni i fjol trejdades Carl Grundström från Los Angeles Kings till Kalifornien-rivalen San Jose Sharks. Det blev dock en tung säsong för Umeå-sonen i bottenlaget, där han sköt tre mål och gjorde nio poäng på 56 matcher.

Nu står det klart att 27-åringen trejdas igen. Bara dagar innan NHL-säsongen 2025/26 ska till att starta skeppas Grundström till Philadelphia Flyers tillsammans med den ryske AHL-backen Artiom Gurjev, 22. Till San Jose Sharks går i stället det som återstår av Ryan Ellis kontrakt samt ett villkorligt draftval i sjätte rundan 2026.

Den tidigare backstjärnan har inte spelat i NHL sedan november 2021 efter att ha skadat bäckenet så illa att han inte kunnat återuppta karriären. Flyers slipper nu de två sista säsongerna av hans kontrakt, som har en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar. Via trejden sparar de in 4,5 miljoner dollar i lönetaksutrymme.

Sharks har tidigare värvat Carey Prices kontrakt (10,5 miljoner dollar i lönetaksträff den här säsongen) från Montréal Canadiens. De kan använda sina så kallade retention-platser för att förvara dessa kontrakt, som hjälper dem att nå upp till lönetakets golv.

Carl Grundström klar för Philadelphia Flyers

Carl Grundström sattes direkt efter trejden upp på waivers av Flyers och riskerar därmed att antingen få byta klubb igen, eller skickas till farmarlaget Lehigh Valley Phantoms i AHL.

Västerbottningen draftades ursprungligen av Toronto Maple Leafs i andra rundan 2016 och vann Calder Cup med klubbens farmarlag Toronto Marlies i AHL 2018. Den tidigare MoDo- och Frölundaforwarden hann aldrig spela NHL-matcher för Leafs, utan trejdades till Los Angeles i januari 2019 i bytesaffären som tog Jake Muzzin till Toronto.

Under NHL-karriären har Grundström spelat 292 matcher för Kings och Sharks och svarat för 43 mål och totalt 76 poäng. På meritlistan finns ett VM-brons med Tre Kronor från 2024.

Artiom Gurjev har spelat 31 AHL-matcher med San Jose Barracuda sedan han klev in i proffshockeyn 2023. Förra säsongen spelade han uteslutande i ECHL med Wichita Thunder.

Ryan Ellis, 34, valdes av Nashville Predators i första rundan 2009. Han spelade 566 NHL-matcher med Predators och Flyers och svarade för 275 poäng (76+199). Som junior vann han flera tunga mästerskapstitlar med OHL-laget Windsor Spitfires. Bland annat det kanadensiska juniormästerskapet Memorial Cup två gånger om. Han vann även JVM-guld med Kanada 2009 samt VM-guld 2016.

Source: Carl Grundström @ Elite Prospects