Carl Grundström skickades ner till AHL efter trejden till Philadelphia Flyers.

Men nu kallas forwarden upp och ser ut att få göra sin första NHL-match med Flyers.

Carl Grundström ser ut att få debutera för Philadelphia Flyers. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

Strax innan starten på den nya NHL-säsongen fick Carl Grundström flytta på sig igen i sin karriär. Han trejdades nämligen bort från San Jose Sharks till Philadelphia Flyers. Efter trejden skickades Grundström direkt ner till Flyers farmarlag. Han har därefter fått spela i AHL efter att ha varit ordinarie NHL de senaste säsongerna.

Grundström gick först poänglös från sina sex första matcher med Lehigh Valley Phantoms i farmarligan. Men de senaste fem matcherna har forwarden verkligen kommit igång. Han satte sitt första mål i sin sjunde match för säsongen och därefter har det flutit på för Grundström. Det har blivit 3+3 på fem matcher för Carl Grundström, och nu belönas han också för sin starka produktion på sistone.

Philadelphia Flyers meddelar nämligen att Grundström kallas upp till NHL. Han ser därför ut att få göra sin första NHL-match med Flyers sedan trejden förra månaden.

Transaction: We have recalled forward Carl Grundstrom from the @LVPhantoms (AHL). pic.twitter.com/STpv07GmVL — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) November 7, 2025

Under sin karriär har Carl Grundström spelat 292 NHL-matcher. Han draftades av Toronto Maple Leafs 2016 men hann aldrig spela i NHL med Toronto innan han trejdades till Los Angeles Kings där han lyftes upp till NHL för första gången. Grundström spelade i Kings fram till 2024 innan han skickades till San Jose Sharks. Grundström, som är fostrad i Björklöven, spelade SHL-hockey med MoDo och Frölunda innan flytten till Nordamerika. Han har spelat VM med Tre Kronor tre gånger och sköt VM-bronset till Sverige 2024 efter två mål i bronsmatchen mot Kanada.

Source: Carl Grundström @ Elite Prospects