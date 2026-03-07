Buffalo Sabres stormar mot sitt första slutspel på 15 år. Då har laget för första gången under Rasmus Dahlins tid i klubben varit en ”köpare” inför transfer deadline.

— Det här är början på något stort. Jag är glad att vi äntligen är här, säger den svenska storstjärnan.

Rasmus Dahlin och hans Buffalo Sabres stormar mot slutspel.

Foto: Charles LeClaire-Imagn Images.

Sam Carrick, Logan Stanley, Luke Schenn och Tanner Pearson. Buffalo var aktiva inför och under deadline day och landade flera förstärkningar inför slutskedet av säsongen. Klubben ligger just nu delad etta i sin division med Tampa Bay Lightning – och stormar mot slutspel.

Sedan OS-uppehållet har de fem raka segrar och är ett av ligans hetaste lag.

Därför valde Sabres också att gå för att verkligen förstärka laget medans man kunde. En väldigt annorlunda situation jämfört med tidigare år. Då har man vid den här tiden på året ofta sålt av halva laget för att satsa på framtiden. Nu valde man istället att skicka en framtidskille som Isak Rosén, för att göra laget bättre här och nu. En ovan situation för många i klubben, inte minst för Rasmus Dahlin som under sina åtta år i klubben aldrig riktigt varit nära ett slutspel.

— Det är nytt för mig. Det känns som på Frölunda-tiden. Alltså, det är därför man spelar hockey. Det är så här det ska kännas. Det här är början på något stort. Jag är glad att vi äntligen är här, säger stjärnan.

Buffalo Sabres mot slutspel

Ett tydligt område som Jarmo Kekäläinen gick för att stärka upp var blålinjen. De var överens med St. Louis Blues om en trejd där Colton Parayko skulle komma till klubben. Han valde däremot själv att neka den i och med en ”no movement-klausul.”

Istället blev det alltså Luke Schenn, en 36-årig veteran, och Logan Stanley, som mäter 200 centimeter som kom in på backsidan.

– Jag är sjukt taggad på att få dem som nya lagkamrater. Jag satt med mobilen och tittade på höjdpunkter efter matchen när det blev klart ochag är riktigt taggad. Jag vet inte när de kommer, men de kommer att bli en stor del av vårt lag, så jag längtar.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects