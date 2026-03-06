Efter succén i AHL – svensken trejdas

Han har öst in poäng i AHL utan att riktigt få chansen i NHL. Nu trejdas Isak Rosén till Winnipeg Jets.

Foto: Rob Gray-Imagn Images,

Buffalo Sabres har valt att satsa på andra spelare än Isak Rosén. Svensken har öst in poäng i AHL de senaste säsongerna och står i år noterad för 43 poäng på 38 matcher i farmarligan. I NHL har det enbart blivit 16 matcher, men med sju poäng som resultat.

Röster har höjts för att svensken borde ha fått fler chanser i Buffalo. Nu står det däremot klart att det blir en flytt till Kanada och Winnipeg.

Under Trade Deadline har Sabres nämligen valt att skicka iväg 22-åringen till Jets. I utbyte får Buffalo in Logan Stanley och Luke Schenn, samtidigt som även Jacob Bryson och två draftval i de senare rundorna går till Buffalo.

I samma veva gör Sabres även en trejd med New York Rangers och byter till sig Sam Carrick i utbyte mot två draftval 2026, ett i tredjerundan och ett i sjätte.

Det återstår nu att se om Isak Rosén får en bättre chans att etablera sig i NHL. Leksandssonen kommer nu till ett av ligans sämre lag och bör ha en lättare väg till en plats i NHL. Just nu är han sjua i AHL:s skytteliga trots att han har spelat betydligt färre matcher än de framför.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects