OS-backen nekar trejd till Buffalo

Colton Parayko väljer att säga nej till en trejd till Buffalo Sabres. OS-backen har en ”no movement-klausul” i sitt kontrakt som han väljer att utnyttja.

Colton Parayko spelade OS för Kanada.

Foto: REUTERS/Marton Monus.

Buffalo har en stark blålinje med Rasmus Dahlin, Owen Power, Bowen Byram och Mattias Samuelsson. Samtidigt letar klubbledningen efter att spetsa lagdelen ytterligare. Sabres är nämligen på väg mot sitt första slutspel på 15 år.

Ett namn som general manager Jarmo Kekäläinen då uppges jaga är Colton Parayko.

Backen har nyligen kommit hem från ett OS-äventyr med Kanada. Under sina tio år i St. Louis Blues har han varit den stora härföraren på blålinjen. Men 32 år gammal och med bara 14 poäng på 58 matcher är Blues inte helt omöjliga för en trejd.

Colton Parayko säger nej till Buffalo

Enligt uppgifter från Nordamerika ska den tjeckiska JVM-backen Radim Mrtka och ett val i förstarundan vara utbytet. Däremot ska backen själv inte vara speciellt sugen på flytten. Elliotte Friedman rapporterar nämligen att Colton Parayko har sagt nej till att bli trejdad till Buffalo.

Officially, Colton Parayko has declined to waive his no-trade clause to Buffalo — as is his contractual right.



We will see where we go from here — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 5, 2026

Stjärnan har en så kallad ”no movement-klausul” i sitt kontrakt. Det innebär att han själv kan styra över sin framtid. Ännu är dock inte sista ordet sagt utan en trejd kan komma att hända om veteranen lyckas bli övertalad.

Det nuvarande kontraktet sträcker sig till 2030 och har en lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar per säsong.

