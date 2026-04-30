Steve Staios har redan tonar ner uppgifterna om att Brady Tkachuk kan vara på väg bort från Ottawa Senators. Nu sätter lagkaptenen själv ner foten.

– Pratet har bara blivit en distraktion. Det är frustrerande att hantera, säger 26-åringen.

Brady Tkachuk sätter ner foten efter ryktena om en flytt från Ottawa Senators. Foto: Bildbyrån/Sergei Belski-Imagn Images.

Ottawa Senators sveptes enkelt åt sidan med 0–4 i matcher i första slutspelsrundan mot Carolina Hurricanes. Men därefter har det mesta kring NHL-klubben handlat om Brady Tkachuk och hans vara eller icke vara. Spekulationerna har tagit fart och tanken har lyfts att Ottawa bör överväga att trejda lagkaptenen i sommar.

Senators general manager Steve Staios har redan försökt tona ner det hela, och nu sätter Tkachuk själv ner foten.

– Jag känner att jag har svarat på det här hundratals gånger. Jag känner att jag aldrig har visat, aldrig sagt… inget av det där har någonsin kommit ut ur min mun, och ärligt talat blir det bara frustrerande. Det håller på att bli en distraktion, säger han under onsdagen, enligt NHL.com, och fortsätter.

– Jag har varit helt fokuserade på det här laget, den här staden, och (pratet) har bara blivit en distraktion. Det är frustrerande att hantera.

Kommer att ha ett möte: ”Vårt vanliga samtal”

Den 26-årige stjärnan har kontrakt över två år till, och menar själv att han ska ha ett möte med GM Staios som nu är iväg på U18-VM.

– Jag vill bara prata med Steve, och jag vet att vi kommer att prata, men bara vårt vanliga samtal i slutet av året om laget och vad han tycker om mitt spel. För mig handlar det bara om att ha de där samtalen om laget och var vi kan förbättra oss, var jag kan förbättra mig. Allt det där andra är bara en distraktion, säger han.

Brady Tkachuk erkänner att han inte spelat tillräckligt bra, men får samtidigt stöd av sina lagkamrater.

– Han blev kapten väldigt ung, och jag tror att det är svårt för vem som helst att bli kapten på en kanadensisk marknad. Han sätter stor press på sig själv, precis som vi alla gör, och jag känner att jag kan relatera till honom på många sätt, på det sättet, och att han också vill vinna. Han bryr sig, säger Tim Stutzle.

